V Muzeu Beskyd nevědí, co bude s postem správce hradu Hukvaldy

„Přišli jsme tam okolo jedenácté hodiny a u spousty stanovišť už nebyl vůbec materiál ani ingredience, se kterými měly děti pracovat,“ vyjmenovává například Martin Puškáč z Hodoňovic. „Asi nečekali takový zájem. Zaměstnanci se tvářili, že se jich problémy netýkají. Byl jsem na hradě i dříve, ale to to tam fungovalo lépe,“ vzpomíná. „Ptal jsem se i v místním infocentru, kde mi řekli, že těch stížností je více od doby, kdy se změnilo vedení.“

V informačním centru nechtějí na toto téma komunikovat. „Chceme si zachovat dobré vztahy, nebudu to komentovat,“ odpověděla jedna ze zaměstnankyň.

Správce hradu Hukvaldy Pavel Bernatský.

O něco sdílnější byl hukvaldský starosta Luděk Bujnošek. „Oficiálně si u nás nikdo nestěžoval, neoficiálně ano. Jsou to spíše takové komentáře mezi řečí. Předtím to asi fungovalo lépe, ale to nedokážu zcela posoudit,“ odpověděl na dotaz, zda se stížnosti na situaci na hradě dostaly i k němu.

Novým provozovatelem hradu je už dvě sezony Muzeum Beskyd. To zříceninu převzalo od dlouhodobého nájemce, kterým byl Fond Janáčkovy Hukvaldy. „Že by byly na akci s Harrym Potterem nějaké stížnosti, to se k nám vůbec nedostalo,“ říká zástupkyně ředitele muzea Marcela Havelková, která neví ani o žádných jiných stížnostech.

Hradu se podle návštěvnosti daří. „V loňském roce přišlo přes 58 tisíc návštěvníků, letošní sezona ještě neskončila, ale ke konci července jsme ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaznamenali zhruba patnáctiprocentní nárůst,“ přiblížila zástupkyně ředitele.

Hrad podle ní čekají v blízké době opravy za zhruba osm milionů korun. „Za ty se provede sanace jedné z hradních bran a stabilizace části hradního paláce. Chystá se i vystavení dvou modelů hradu, z různých období stavebního vývoje.“

Bernatský zůstává na nemocenské

Podle informací MF DNES ale není situace na hradě tak poklidná, jak zástupci Muzea Beskyd tvrdí. Hovoří se i o sporech mezi správcem hradu Pavlem Bernatským s vedením muzea. Kontakt na správce dokonce zmizel z internetových stránek. „To není na telefon, to bychom se museli setkat osobně,“ odpověděl Pavel Bernatský na dotaz, co se děje. Později ale domluvenou schůzku zrušil. „Jsem na nemocenské. Raději nebudu s nikým mluvit, aby to nepoužili proti mně.“

„S panem Bernatským žádné spory nemáme, je dlouhodobě na nemocenské,“ sdělila Marcela Havelková důvody, proč ze stránek zmizel kontakt na správce. „Dali jsme tam kontakt na zaměstnance, který ho zastupuje.“

Jak to v bude s obsazením postu správce v příštím roce, zatím zástupkyně ředitele neví. Ten současný měl smlouvu na dobu určitou, která by měla skončit ještě letos. „Pan Bernatský je na nemocenské, nemohu ho kontaktovat v pracovních záležitostech,“ vysvětluje Havelková.