Jednání o emisních povolenkách ani nezačalo, hutě zůstávají v nejistotě

Napjatý harmonogram schvalování nové podoby obchodu s emisními povolenkami, na němž má záviset budoucnost evropského hutnictví, dostává trhliny. Úterní trialog mezi institucemi Evropské unie a hutníky, na němž se měly zúčastněné strany pokusit dohodnout na kompromisu, totiž ani nezačal.

Hutníkům přitom jde o miliardy. Pokud by prošel současný návrh prodeje emisních povolenek, znamenalo by to jen pro společnosti ArcelorMittal Ostrava a Třinecké železárny navýšení nákladů o více než 18 miliard korun.

„Nové období pro obchodování s emisními povolenkami začíná v roce 2021 a pro hutní a ocelářské firmy je důležité vědět co nejdříve, jaká pravidla budou platit,“ uvedla mluvčí ostravského Mittalu Barbora Černá Dvořáková.

Současný návrh by mohl vést až k ukončení výroby

Podle hutníků by současný návrh mohl vést až k ukončení výroby v závodech. Firmy by totiž musely mnoho povolenek dokupovat. A to i přesto, že v posledních letech investovaly miliardy korun do ekologických opatření.

„Pro ocelářství je aktuální návrh z pera Evropské komise velmi nepříznivý. Pro ArcelorMittal Ostrava a Třinecké železárny by znamenal deficit 44 milionů povolenek do roku 2030 a dodatečné náklady 18,4 miliardy korun,“ přiblížil problém Jan Czudek, předseda dozorčí rady Hutnictví železa a generální ředitel Třineckých železáren.

„Evropský parlament se postavil za hutní výrobu a přišel s lepším návrhem, který ale Rada doposud nepodpořila a posunula jej zpět blíže k původní podobě od Komise,“ řekl.

A právě o sblížení jednotlivých návrhů měl být zrušený úterní trialog. Náhradní termín jeho pořadatelé zatím hledají, v úvahu připadá 27. červen. Už 22. června ale má o problému jednat Evropská rada.

Proti návrhu ovšem neprotestují jenom čeští hutníci. Všem hlavám států Evropské unie a jejich vládám napsalo otevřený dopis 76 ředitelů největších evropských hutních firem.

„V současné podobě nová pravidla pro obchodování s emisními povolenkami upřednostňují dovoz oceli od konkurentů z třetích zemí, kteří nemají tak vysoké náklady a kteří mají mnohem vyšší uhlíkovou stopu, než má ocel vyrobená v EU,“ stojí v dopise.

Hrozí únik uhlíku, ocel se bude vyrábět někde v Asii

Podle zástupců asociace Hutnictví železa, sdružující ocelářské podniky z České republiky a ze Slovenska, by mohlo být prosazení současného návrhu obchodování s povolenkami ve výsledku kontraproduktivní.

„Pokud se stane výroba příliš drahá, nahradí evropské producenty výrobci ze zemí mimo EU, kde není výroba zatížena poplatky za emisní povolenky, drahou elektřinou s příplatky na obnovitelné zdroje a podobně,“ řekl Daniel Urban ze společnosti ArcelorMittal Ostrava a zároveň místopředseda představenstva Hutnictví železa.

„Hrozí takzvaný únik uhlíku, tedy že ocel potřebná v Evropě se bude vyrábět místo v moderních evropských ocelárnách někde v Asii, kde se vyprodukuje na jednu tunu oceli až o 50 procent více CO2,“ doplnil Jan Czudek.

Společnosti ArcelorMittal Ostrava a Třinecké železárny zaměstnávají dohromady více než 14 tisíc lidí, navazující pracovní místa přesahují 42 tisíc. Na mzdách obě firmy během jednoho roku vyplatí 5,4 miliardy korun, na sociální a zdravotní pojištění od nich putují dvě miliardy korun.