Mobis bude přibírat. Problémem jsou silnice, řekli zástupci firmy Sobotkovi

„Ještě letos chceme přijmout zhruba padesát zaměstnanců do výroby. Hledání je sice v současnosti velmi obtížné, zatím se však daří plánované počty naplnit,“ uvedl manažer společnosti Ivan Leixner a dodal, že většina zaměstnanců pochází z regionu.

V úterý závod navštívil premiér Bohuslav Sobotka s ministrem průmyslu Jiřím Havlíčkem. „Firma Hyundai Mobis přišla zejména jako subdodavatel automobilek Hyundai ve střední Evropě, takže je jasné, že investice a podpora vstupu korejské automobilky do kraje měla za následek příchod celé řady firem,“ řekl premiér.

Společnost Hyundai Mobis se zavázala investovat čtyři miliardy korun, za což dostala nejrůznější státní pobídky v celkové výši 430 milionů korun. Co se však státu dosud naplnit nepodařilo, jsou sliby týkající se obchvatu Frýdku-Místku a moderní silnice do sousedního Slovenska, kde v Žilině stojí sesterská automobilka Kia. „Opravdu nás to velmi trápí a ztěžuje dodávky produkce,“ potvrdil Leixner a zdůraznil zejména potíže při průjezdu Frýdkem-Místkem na cestách z Mošnova do nošovické automobilky.

Premiér: Problémem nejsou peníze

Premiér Sobotka uvedl, že dokončení slibované infrastruktury zůstává pro vládu prioritou. „Problémem však nejsou peníze, ale snaha některých skupin, které se snaží tyto stavby brzdit,“ vysvětloval premiér. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák uvedl, že se potvrzuje atraktivita mošnovské zóny ležící poblíž letiště a dálnice. „Jednáme s dalšími investory, potřebujeme sofistikovanou výrobu s přidanou hodnotou,“ nastínil.

V mošnovské zóně kromě Hyundai Mobis vyrábí například společnosti Plakor Czech a Cromodora Wheels. Hejtman naznačil, že zájemci o zónu se rekrutují z řad zejména logistických firem.

Na dotaz MF DNES, zda jsou sklady opravdu tím, co kraj preferuje, Vondrák odpověděl: „Rozumím, že to není to úplně ideální, ale logistika je součástí moderní doby, bez toho se to nedá dělat.“

V zóně je volných padesát hektarů pozemků

Hejtman poukázal právě na Mobis, jak je důležité dostat svou produkci co nejdříve k zákazníkům. „Rozhodně bych logistiku nepodceňoval. Neříkám, že sklady jsou ideální, ale na druhou stranu právě současná logistika představuje sofistikované technologie a IT,“ dodal.

Ostravský primátor Tomáš Macura řekl, že většina zbývajících pozemků v zoně Mošnov patří městu. „O případném obsazení bude tedy rozhodovat město. A my registrujeme zájem a vedeme jednání i s řadou výrobních společností, nejedná se tedy zdaleka jen o logistické firmy,“ řekl primátor.

Firma Hyundai Mobis zatím vyrábí přední světlomety na vozy Hyundai Tuscon a na podzim začne zhotovovat přední světlomety pro Kia Sportage. V roce 2021 chtějí v mošnovském závodě ročně vyrábět světlomety pro 750 tisíc vozidel.