IT firmy „loví“ už také žáky základních škol, třeba na příměstském táboře

Celkem tři sta míst v oboru IT obsadila od začátku roku firma Tieto Czech se sídlem v Ostravě. Podobný počet pozic chce nabídnut ještě do konce roku.

„Maximálně dalších tři sta by ještě mohlo být k mání. Souvisí to s nárůstem zakázek a projektů. Zatím ale nejsem schopen přesně říct, kolik jich bude k dispozici. Budou se odvíjet od menších dlouhodobých projektů,“ nastínil Petr Lukasík, generální ředitel společnosti Tieto Czech, která patří k největším zaměstnavatelům v kraji v oboru IT.

Podle Michala Křemena z personálního oddělení společnosti ale mnohdy kvalifikovaní lidé v regionu chybí. Firma proto často spolupracuje se studenty. „Investujeme sice do vlastních vzdělávacích programů, ale letos jsme přijali 85 vysokoškoláků, kteří u nás na stáži vypracovali diplomové i bakalářské práce a už zůstali.“

Práce studenty tak pohltí, že školu nedokončí

To potvrdila i mluvčí Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. „Takhle spolupracujeme s mnoha firmami s IT zaměřením. Je to pro studenty velmi důležité, protože už na škole si tak často zajistí budoucí zaměstnání. Studenti přijdou do přímého kontaktu s praktickými problémy, jejichž řešení společnosti využijí, a nezůstanou tak jen u teorie,“ uvedla Klára Janoušková.

K tomu univerzita přizpůsobuje i studijní programy. „Nabízíme možnost strávit část studia ve firmě a absolvovat bakalářské studium formou bakalářské praxe.“ Podle Janouškové ale existuje i úskalí této spolupráce. „Přibývá případů, že studenty práce tak pohltí, že studium často vzdají a nedokončí jej.“

Lukasík považuje za důležité, aby povědomí o IT získali už žáci na základních školách. „Děti se tohoto odvětví často bojí a myslí si, že IT je vlastně Word a Excel, protože to je většinou náplň hodin informatiky. Nepřemýšlí už nad tím, že je to třeba i program a algoritmus v automatu, z něhož si každý den kupují ve škole pití.“

IT specialista nemá problém s uplatněním

Proto chce firma nabídnout kurzy základním i středním školám. „Nasadili bychom tady odborníky jako poradce pro výuku nebo zavedli kroužky. Letos jsme například zřídili příměstský tábor Java, kde si děti vyzkoušeli práci s programovacím jazykem, a měl velký ohlas,“ doplnil Křemen.

Evidence úřadu práce ukazuje, že poptávka po IT specialistech je v regionu obrovská. Na úřadě se moc „neohřejí“.

„V evidenci uchazečů se tito specialisté objevují výjimečně a většinou velmi záhy nastupují do zaměstnání. Pokud náhodou neseženou práci v kraji, odcházejí za ní i do jiných regionů. Jedinou drobnou překážkou v jejich uplatnění bývá požadavek některých nadnárodních firem, které chtějí výbornou znalost alespoň dvou jazyků, mezi nimi ale může být i exotičtější ukrajinština, finština nebo třeba švédština,“ řekla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Naopak studenti humanitních studií mají problém. „Čekací doba je mnohem delší,“ potvrdila Beránková. Z celkového počtu 65 615 uchazečů z července pak tvořili vysokoškoláci skoro 7 procent.