Berdych se společníkem usiluje o vyškrtnutí Jánských Koupelí z památek

„Věc je ve správním řízení. Nelze předjímat, kdy bude rozhodnuto,“ sdělila mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. O vyškrtnutí požádali vlastníci lázní, tenista Tomáš Berdych a podnikatel Petr Lex. Úředníci čekají na posudky.



Právě na ministerstvo kultury apeluje autor petice Marek Aulehla.

„Jánské Koupele měly dlouholetou tradici a vysokou úroveň danou ojedinělým umístěním s výjimečně kvalitními prameny minerálních vod. Místo toho zde má vzniknout sportoviště s tenisovými kurty,“ uvádí. Dokument měl v pátek již přes dvě stovky podpisů. Signují především lidé z Opavy a okolí.

Obyvatelé Starých Těchanovic, do jejichž katastru lázně patří, však věc nevidí tak jednoznačně. Lázně se během třiadvaceti let, co chátrají, staly místním strašákem.

„Střídají se tam vandalové, sprejeři a zloději. Objekty zabezpečíme a do tří dnů jsou vypáčené. Začali jezdit i turisté, poslední víkend tam stálo na čtyřicet aut. Chodit dovnitř je přitom nebezpečné,“ popsal aktuální problém starosta Luděk Kozák.

Obec: Vynětí lázní ze seznamu podporujeme

Obec podpořila vynětí lázní ze seznamu památek. Je to pro ni šance, jak dát zpustlému místu nový život.

„Už to, že se někdo našel a chce něco dělat, je skoro zázrak. Jakýkoliv projekt, který lázně oživí, vítáme. Shodli jsme se jednohlasně,“ uvedl zastupitel Ladislav Šromota. Jeho kolega Petr Chroust doplnil, že zájem o záchranu lázní bývá nárazový. „Když je něco v médiích, tak tam najedou. Pak po tom nikdo ani nevzdychne.“

Historie lázní První písemná zmínka o místních léčivých pramenech je z roku 1640. První lázeňský dům vznikl okolo roku 1810.

Největší věhlas a rozvoj lázně zažily počátkem 20. století, vlastnil je hrabě Camillo Razumovský a udělal z nich ozdobu svého panství.

Bez přerušení fungovaly do roku 1940, poté posloužily jako výcvikové středisko Hitlerjugend i zajatecký tábor pro důstojníky.

Po znárodnění tam vznikla dětská ozdravovna, a pak středisko ROH. Po roce 1989 se lázně krátce využívaly k rekreaci. Od roku 1994 jsou opuštěné a neudržované.



Obec zrušení památkové ochrany komplexu schvaluje i za cenu, že by budovy šly k zemi. Jsou prý v takovém stavu, že obnova podle moderních požadavků není reálná. Rozhodně proti jsou však odborníci. Vyjádření ostravského pracoviště Národního památkového ústavu je těsně před dokončením a památkáři s vynětím areálu lázní či některých jeho budov ze seznamu kulturních památek nesouhlasí.

„Areál má hodnotu jako celek. Jsou tam budovy s různým účelem a z různých časových vrstev. Správní budovy, ubytovací kapacity i ty, kde se provozovalo samotné lázeňství,“ uvedl ředitel ostravské pobočky NPÚ Michal Zezula. Zdůraznil, že Národní památkový ústav nechce zablokovat další využití lázní. „Památková ochrana by měla sloužit jako nástroj, s jehož pomocí se zajistí záchrana architektonických a historických hodnot, které je možné zachovat,“ dodal s tím, že žádost o vyškrtnutí s rekonstrukcí lázní vůbec nepočítá. Neříká ani, co bude s areálem dál.

Rovněž krajský úřad se staví proti. S jednou výjimkou, kvůli špatnému stavu doporučil zbavit ochrany hlavní budovu - Léčebný dům. Ostatní stavby ne. „Stav většiny objektů je velmi neutěšený, přesto zastáváme názor, že v mnoha případech je oprava a zachování jejich hodnot možná,“ sdělila mluvčí Miroslava Chlebounová.

Majitelé lázní se k jejich budoucnosti nevyjadřují. „Až bude co sdělit, sdělíme to,“ řekl Karel Tejkal, mluvčí tenisty Tomáše Berdycha. Ani opavský podnikatel Petr Lex záležitost nechtěl komentovat. „Počkáme na oficiální odpověď úřadů. Zatím nechceme zveřejňovat žádné informace.“