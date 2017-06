Rozpustili nás, protože jsme nekývali jako ovce, říká bývalý člen ANO

V roce 2014 vyhráli s patnácti mandáty komunální volby ve Frýdku-Místku. V pondělí oznámili, že vystupují ze zastupitelského klubu hnutí ANO a že už nikdo z nich není ani členem. Na frýdecko-místeckém magistrátu tak má strana Andreje Babiše už jen dva zástupce.

Proč se tak stalo a z jakých důvodů podle něj hnutí zrušilo svou frýdecko-místeckou buňku, vysvětluje někdejší předseda klubu zastupitelů ANO Jaromír Horký.

Dostali jste se do situace, kdy jste se z pozice vítěze voleb svezli do pozice čehosi, co v podstatě neexistuje. Jak k tomu došlo?

Je to úplně jednoduché. Někdy krátce po volbách vznikla uměle vytvořená nahrávka Vích – Pobucký (Lukáš Vích – šedá eminence hnutí Naše Město FM, v současnosti odsouzen za neoprávněné obohacování a nepravomocně za dotační podvod, Michal Pobucký – současný primátor Frýdku-Místku, pozn. red.) a ti hledali „dva vagónky“. Těmi se stali pan Ryška a pan Míček. Za účelem krásných míst na městě získali politické pozice a teď tvrdí občanům, že to udělali proto, aby snížili daň z nemovitosti.

Ale k tomu skutečně došlo.

Daň z nemovitosti se snížila na základě ekonomické situace. Snížit koeficient na 1,0 není v takovém případě nic složitého. Pobucký pořád hledal koalici tak, aby ji nepodporovali komunisti.

Na tom přece není nic špatného.

Samozřejmě. Ale oni potřebovali dva hlasy. Ryška a Míček obětovali své kolegy, obětovali obyčejné lidi, voliče, a po jejich zádech vyšplhali k funkcím.

Pan Míček je jen členem rady města, ani není uvolněný. To tím moc nezískal.

Jde o politické pozice do budoucna. A pan Ryška bere v čele výboru téměř padesát tisíc.

Jak k tomu došlo? Po volbách jste byli dominantním klubem. Šlo o daň za politickou nezkušenost?

Šlo. Rozhodně. Po volbách měl pan Vrbata (volební lídr ANO v komunálních volbách, po dobu tří měsíců primátor F-M, pozn. red.) striktně stanovit povinnosti pana Pobuckého coby náměstka, to on neudělal.

To znamená co?

Sociální demokraté potřebovali prohlasovat své věci, když se jim něco nelíbilo, odcházeli z jednání rady pryč.

Co se stalo ve Frýdku-Místku - frýdecko-místecká kandidátka hnutí Ano 2011 získala v komunálních volbách na podzim 2014 patnáct mandátů, - dva její členové - Jaroslav Ryška a Jakub Míček - se v prosinci 2016 připojili k vládnoucí koalici ČSSD, Naše město FM a KDU-ČSL, která tak získala potřebnou většinu v zastupitelstvu, - zbývajících třináct členů včetně bývalého předsedy klubu zastupitelů Jaromíra Horkého klub zastupitelů v červnu 2017 opustilo poté, co byla frýdecko-místecká organizace hnutí zrušena.

Jak tomu mohl primátor zabránit? Nemohl tam nikoho držet násilím.

Asi nijak. Tři měsíce po volbách se člověk ještě rozkoukává, na takové pozici trvá půl roku, než se zorientujete. A toho pan Pobucký využil. Doslova a do písmene. Je to zkušený politik. Pak hned začaly čistky. Všechno to bylo domluveno předem. A pak přišla ještě jedna důležitá věc. Nikdo z nás nebyl politik. Všichni se učíme. Ale proti nám se tehdy spikli i lidé z hnutí ANO.

Kteří?

Například tehdejší krajský předseda hnutí Bělica. A jeden místní politik. Naházeli na nás špínu a chtěli nás vyloučit ze strany.

Jakou špínu?

Že jsem vyhrožoval primátorovi, že na něj pošlu své kluky, že jsem svým jednáním způsobil krizi na 8. ZŠ, přitom já jsem se za tamní ředitelku postavil. Že poškozuji hnutí v tisku, že jsem opilec a tak podobně.

To říkáte vy a pan Bělica tady není, takže se nemůže bránit. Mě by spíše zajímal důvod, proč se tak stalo?

Protože se jeden místní politik dere do parlamentu, a když mu to nevyjde, tak chce alespoň uspět v následných komunálních volbách. A my jim stáli v cestě. Měli ze mě strach.

Proč by jen kvůli vám rušili celou místní organizaci? To by přece stačilo vyhodit jen vás.

Měli strach z celé organizace. Byli jsme pro ně problémoví.

Ale v ANO neskončili všichni zastupitelé, některým členství zůstalo.

Ti, kteří nás zradili, přešli pod oblast, my ostatní jsme zrušením organizace přišli o členství. Zbavili se tak problémů. Bělica je na druhém postu do parlamentních voleb. Krajský sněm, který před časem proběhl, byl obrovským porušením veškerých stanov. Oni v průběhu změnili kandidátku, manipulovali s fakty.

To asi tady neprokážeme, myslím, že by lidé z ANO říkali něco jiného.

To je možné, ale já to zažil. Hnutí funguje na principu „Nelíbíš se, vyloučíme tě.“ A tak to funguje ve všech krajích. Vylučování nepotřebných členů a vylučování členů, kteří nekývou jako ovce.

Kdy ty problémy začaly?

V květnu loňského roku. Na zasedání krajského vedení. Pak místní organizace přestala fungovat. Nesvolávaly se schůze, nebyla žádná jednání. Ti lidé, kteří za tím stáli, ti v ANO zůstali. A někteří za to dostali pěkná místa na parlamentní kandidátce. Pokud Babiš bude soudný, tak se na to podívá a zruší celou krajskou organizaci hnutí ANO a začne tady znovu.

Vy panu Babišovi stále věříte?

Já myslím, že jej to bude zajímat. Moravskoslezský kraj bude pro ANO hodně atraktivní. Nevím jak v kraji, ale ve Frýdku-Místku toho hnutí v parlamentních volbách, poté co jsme byli vyloučeni ze strany, příliš nezíská.

Podle mých informací byl o vaší kauze informován z více stran. Ale nestalo se nic.

Jeho nezajímají kraje, od toho má jednotlivé lídry. Ale když se dlouho řeší nějaký problém bez rozhodnutí, tak je někde chyba.

Kde?

V systému. Ve stanovách. Buď jsou stanovy pro všechny, nebo jen pro některé. A to je špatně. Tady se každému měřilo jiným metrem.

O porušení stanov může ve výsledku rozhodnout jen soud. Budete se bránit?

Nebudeme. K soudu s tím už nepůjdeme. Tuto kapitolu jsem uzavřel.

Podle toho, jak jsem se bavil s lidmi z krajského vedení hnutí ANO, tak za problémy okolo vzniku koalice ve Frýdku-Místku stojíte vy a vaši kolegové. Že jste měli neúměrné finanční i poziční požadavky.

Ukažte mi, jaké jsme chtěli funkce. Nevzpomínám si, že bychom v komisi pro výchovu a vzdělávání měli nějaké extra prebendy.

Ne, to mělo být o tom, že jste se od hnutí ANO odtrhli vy, protože jste ty požadované funkce nedostali.

Ta naše verze je jiná. Nikdo se s námi nebavil, kraj s námi přestal komunikovat. Dokonce oblast, aby mohla všechno ovlivnit, svolala v zimě sněm do Bocanovic. Při vší úctě, kdo by jezdil do takové díry. Ale my jsme je překvapili a přijeli tam v plné síle. Když se krajský předseda postaví a řekne, že Míček s Ryškou musí být odvoláni za to, co předvedli, a za chvíli úplně otočí a tvrdí, že to byl jenom takový stranický úlet, tak je to hlavně k smíchu. Jinak by člověk musel zaplakat.

Máte nějakou zpětnou vazbu od obyvatel Frýdku-Místku k tomu, co se zde v posledních měsících děje?

Mám. Každý mi říká: „Co jste to tam udělali? Co to tam vyvádíte?“ Ale nikdo nezná to pozadí.

Vysvětlujete jim to pozadí?

Samozřejmě. Ale jak chcete bojovat proti větrným mlýnům? Je tady Jidáš, který políbil Krista.

Kdo je Jidáš?

No přece Míček s Ryškou.

A vy jste tedy Kristus?

Kristus je zbytek členů ANO, kterým zrušili organizaci.

Budete kandidovat v dalších volbách?

Uvidím. Půjde o to s kým. Chci jasná pravidla. Já získal pět tisíc preferenčních hlasů, další kolega čtyři tisíce. Jsme to my, kdo šel ve volbách se svou kůží na trh.

Už budete chytřejší? Myslím politicky.

Já doufám, že ano.