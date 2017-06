Obce na Hlučínsku nemíní dál dotovat autobusy. Vadí jim „zbytečné“ spoje

„Končí staré smlouvy a je příležitost, aby se některé věci přehodnotily. Jednak jsou spoje, které se dublují nebo jezdí téměř prázdné, a obce to nemohou ovlivnit. A jednak zastáváme názor, že za dopravu a dopravní obslužnost odpovídá stát a kraj, obce by ji neměly financovat,“ uvedl Herbert Pavera, starosta Bolatic a předseda Sdružení obcí Hlučínska.



Podotkl, že zatímco železniční dopravu kraj zajišťuje sám, na tu autobusovou obce doplácejí po statisících. A to i na spoje, jež jim nevyhovují. Ani jedna z obcí tak zatím nekývla na koncepci výběrového řízení na nového dopravce.

Stačil by jeden autobus

Snaha o změnu vyšla z Dolního Benešova. „Jsme průjezdnou obcí a řešíme situaci, kdy se u nás v jeden okamžik sjedou tři autobusy. Jeden od Sudic, jeden od Třebomi, jeden od Štěpánkovic - a všechny jedou na Ostravu. Nám by stačil na Ostravu jeden, ale dotujeme provoz všech tří. Když jsme chtěli změnu, jako průjezdná obec jsme ničeho nedosáhli,“ vysvětlil starosta Dolního Benešova Martin Štefek.

Zastupitelé se proto usnesli, že dopravu, jejíž podmínky nemohou ovlivnit, obec platit nebude. Na společném postupu se pak dohodli starostové celého Hlučínska. A přidávají se další, například od června přistupuje do sdružení i Děhylov. „Postupujeme koordinovaně s celým sdružením,“ podotkl tamní starosta Miroslav Honěk.

Děhylovu a nedalekým Dobroslavicím už se podařilo dosáhnout i částečné úlevy, prokazatelnou ztrátu z autobusové dopravy tady bude nově hradit kraj. „Jde o dílčí úspěch ještě dřív, než kraj vypíše tendr na nové dopravce. Z původních 225 tisíc se nám poplatky sníží na 20 tisíc korun,“ uvedl Honěk.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka potvrdil, že s obcemi kraj jedná. „Vypisujeme nová výběrová řízení v celém kraji, a proto jednáme se všemi obcemi. S obcemi na Hlučínsku jsme jednali dvakrát za účasti většiny starostů. Na první schůzce jsme se dohodli na úpravách systému, který byl vůči některým obcím historicky nespravedlivý, a na druhé schůzce byl obcím představen návrh řešení,“ uvedl Unucka.

Kraj navrhl snížení plateb

Kraj obcím navrhl snížení plateb zhruba o tři miliony korun.

„Podíl, kterým by se obce podílely na celkových nákladech, by klesl na 14, 3 procenta, což je srovnatelné s jinými okresy kraje. A to i přesto, že intenzita dopravy na Hlučínsku je výrazně vyšší,“ dodal Unucka s tím, že roli v současném vystupování obcí hraje předvolební kampaň do parlamentu. „Navrhnu, abychom jednání přerušili až do podzimu, kdy už opadnou emoce,“ poznamenal.

Loni šlo na autobusovou dopravu na Hlučínsku z rozpočtu kraje 25,4 milionu korun a z obecních rozpočtů v součtu 7,3 milionu korun. Kraj navrhl snížit jejich příspěvek na 4,15 milionu. „Navíc bychom dopláceli zvýšené náklady na mzdy řidičů,“ upřesnil Unucka.

Starostové avizují, že doprava bude tématem číslo jedna na jejich sněmu 15. června. I oni už mají návrh. „Od roku 2019 budou mít obce navýšené rozpočtové určení daní. Kraj může omezit některé dotační tituly a tyto peníze využít,“ doplnil Pavera.

Pokud se kraj s obcemi nedohodne, lidé to v provozu autobusů během pracovního týdne nepoznají. O víkendech však pojedou jen dva spoje. Ostatní víkendové spoje si budou muset obce zajistit samy.