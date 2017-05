Britové žádají zveřejnění všech investičních nabídek, jež obdrželo OKD

Do finálového výběru se tehdy dostali dva zájemci. Vedle společnosti EP Industries majitele Daniela Křetínského to byla právě londýnská firma, která měla za OKD nabídnout půl miliardy korun.

Nabídku však vedení OKD a později ani věřitelé nepřijali a dohodli se se státem na prodeji výrobních částí OKD společnosti Prisko za 80 milionů. Na to nyní zareagovala společnost Alcentra Limited. Nelíbí se jí například vyjádření právního zástupce OKD Petra Kuhna, který na dubnové schůzi věřitelů řekl, že „nominální výše nabídky činila více než 500 milionů korun, nicméně celková výše nabídky, s přihlédnutím k podmínkám, byla nula“.

„Tvrzení, že reálná výše nabídky činila nula Kč, je zcela nepravdivé a účelové a je založeno na subjektivním dojmu OKD,“ napsal právní zástupce londýnské firmy v dopise určeném krajskému státnímu zastupitelství a soudu.

„Informace k nabídkovému procesu a obsahu konkrétních nabídek soukromých investorů OKD odmítlo sdělit jak schůzi věřitelů, tak věřitelskému výboru, na konkrétní dotazy věřitelů OKD výslovně odmítla odpovědět,“ je dále uvedeno v dopise.

Podle Alcentry věřitelé nemohli posoudit výhodnost jednotlivých nabídek. Po státním zastupitelství a soudu proto chce, aby vyzvalo OKD ke zveřejnění nabídek a některých částí reorganizačního plánu. „Máme za to, že jedině tento postup může zajistit maximální transparentnost insolvenčního řízení,“ stojí v dopise.

Výše sporných pohledávek může dosáhnout až 40 milionů

Přijetí nabídky Alcentry by podle výzvy zveřejněné v insolvenčním rejstříku mělo vliv i na výši uspokojení jednotlivých věřitelů. To by mohlo dosáhnout i sta procent. Aspoň podle nejoptimističtějších odhadů v případě, že by se firmě podařilo získat zpět peníze od Zdeňka Bakaly či někdejších členů orgánů firmy, které OKD žaluje za vyvedení peněz ze společnosti.

Reálnější je však odhad, že se míra uspokojení bude nejčastěji pohybovat mezi 0,31 až 2,59 procenta výše jednotlivých pohledávek. „Podle nabídky Alcentra Limited by uspokojení věřitelů činilo 1,67 až 12,21 procenta,“ vypočítal právník londýnské firmy. Zástupci OKD na obsah výzvy zatím nereagovali.

Insolvenční správce Lee Louda se vedle stížnosti londýnské společnosti bude muset zabývat i dalším podáním, tentokrát anonymním, které obviňuje OKD z přednostního vyplácení některých věřitelů.

„Zjistili jsme, že některé pohledávky byly v období mezi rozhodnutím o úpadku a přezkumem pohledávek uhrazeny,“ píše se v podání s tím, že výše sporných pohledávek může dosáhnout až 40 milionů korun.

Pisatel vyzývá správce, aby pohledávky prošetřil. „Podnětem se zabýváme a prošetříme ho. Ze strany dlužníka by v takových případech nemělo, podle našich dosavadních informací, v minulosti docházet k nezákonnému postupu. Nicméně se konkrétně zaměříme na citované pohledávky,“ sdělil Lee Louda.