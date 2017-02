Novák, Palyza, Rykala... Přátelé z ČSSD musí k soudu s Dědicem

„V soudní síni budou mít schůzi místní špičky ČSSD,“ směje se jeden ze sedmi desítek svědků vyslechnutých policií, který si nepřeje uvést své jméno.

Naráží na to, že v úterý se v soudní síni vystřídají vlivní sociální demokraté: poslanec, radní Jihu a místopředseda ostravské organizace ČSSD Adam Rykala, zastupitel města a Poruby (donedávna i předseda ostravské ČSSD) Lumír Palyza, zastupitelka města Simona Piperková a také krajský předseda strany, bývalý hejtman Miroslav Novák.

Mezi svědky nechybí ani poslanec Adam Rykala.

Svědčit má i Novákova manželka, která pro Dědice pracovala. Přesněji tři roky pobírala mzdu, celkem téměř 600 tisíc, ale policie nezjistila, co dělala. „Asi odmítne vypovídat jako v přípravném řízení. Odůvodní to tím, že by mohla manželovi přivodit trestní stíhání,“ míní svědek, který zatím na předvolání k soudu čeká.

Kromě Dědice, který podle žalobce přijímal úplatky za ovlivňování veřejných zakázek, čelí obžalobě dalších sedm lidí a čtyři firmy. Všichni vinu popírají. Soudce přesvědčují, že celá obžaloba stojí na vodě a že nikdo žádné úplatky nedal.

Věří, že sociální demokraté, kteří se s Dědicem dál přátelí nebo s ním dřív spolupracovali, je v úterý nepotopí.

Ve středu budou vypovídat i ženy z Propag-Stormu

Zajímavá fakta ale mohou zaznít ve středu, kdy kromě bratra hlavního obžalovaného Radima Dědice, bývalého primátora Ostravy Petra Kajnara a sociálního demokrata Vojtěcha Mynáře budou vypovídat také Lenka Oborná a Hana Kačenová. Ženám z Frýdku-Místku patří reklamní agentura Propag-Storm, kterou policie podezřívá, že to byla pračka peněz od Dědice i dalších klientů.

V prosinci kriminalisté obvinili 23 lidí včetně obou žen z krácení daní se škodou okolo 360 milionů korun. Sedm lidí včetně žen skončilo ve vazbě. Podle informací z kuloárů obě přijaly statut spolupracujícího obviněného. Žalobce to odmítl komentovat. Jasno bude pozítří. Pokud jsou ženy korunní svědkyně v jejich případu, musí pravdivě vypovídat i v související kauze Dědic.