Kalamita. V Poodří musí hubit komáry. Repelenty jdou na dračku

Doslova na vlastní kůži pociťují lidé ve Studénce a v okolních obcích následky letošního nezvykle mokrého jara.

Četné rozlivy řeky Odry znásobené záplavami připravily ideální podmínky pro líhnutí komárů, jejichž hejna nyní notně trápí obyvatele.

„Letos je to opravdu hrozné, ven se hlavně večer a ráno skoro nedá vyjít. Pořád se musíte ohánět, jinak by vás komáři snad sežrali,“ líčí Josefa Marková, vedoucí prodejny Jednota v Albrechtičkách.

V obchodě také zaznamenala zvýšený zájem o repelenty. „Jdou na dračku, ty potvory komáří totiž lezou na každého.“

Lidé v obci se sedmi stovkami obyvatel jsou na komáří trable zvyklí, vždyť domy stojí kousek od chráněné krajinné oblasti Poodří, kterou se vine řeka. Stačí vytrvalejší déšť a už se Odra rozlévá. A letos se to stalo mnohokrát.

Komáři číhají všude

Také starosta Albrechtiček Miloslav Čegan komáří kalamitu pocítil. „Bydlím asi padesát metrů od záplavové oblasti. Večer nemůžete málem vyjít z baráku, komáři číhají všude,“ povzdychl si. Současně upozornil, že problém se týká celé obce. „Stěžují si i občané bydlící uprostřed vesnice, že komáři jsou zalezlí v garáži, kde je stín a teplo.“

Podle něj jsou místní lidé poměrně zvyklí, ale když do obce přijede někdo cizí, mívá problémy například s četnými vyrážkami po komářích bodancích. „Ale letos je to i pro nás neúnosné,“ konstatoval.

V Albrechtičkách proto zaplatili specializovanou firmu, která v pátek plošně po obci rozfouká aerosol. Ten neškodí lidem ani zvěři, ale hubí komáry. Přesněji všechen blanokřídlý hmyz, včetně včel. Obec proto včelaře upozornila a přípravek se bude aplikovat až večer.

Už ve čtvrtek by auto s přípravkem mělo projíždět Studénkou. Zapotřebí však bude vhodné počasí: nesmí pršet a moc foukat.

Také takřka desetitisícové město totiž komáři trápí. „Jsou enormně přemnožení, máme od lidí spoustu stížností,“ potvrdil vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku Jindřich Lev.

Město zaplatí za první aplikaci přípravku přibližně 25 tisíc korun. Další případné rozprášení se bude odvíjet od účinnosti nynější dávky.

Problémy mají jen obce v Poodří, jinde situace zatím není tak vážná. Studénka i Albrechtičky se pak shodují, že s komáří kalamitou bojovaly naposledy asi před pěti lety.

Za lepší a účinnější obranu proti přemnožení komárů než plošný postřik v obcích považuje Radim Mudra z Krajské hygienické stanice v Ostravě aplikaci selektivního přípravku, který hubí jen larvy komárů a má stoprocentní účinnost.

„Některé obce to dělají, jiné ne. Jsou zapotřebí proškolení lidé, kteří vědí, kdy přípravek aplikovat. Mají na to jen pět až devět dní, protože když se larvy v posledním stadiu zakuklí, tak přípravek nezabírá.“ Následný plošný postřik už je podle Mudry radikálním řezem do přírody, byť účinným. „Otázkou však zůstává, na jak dlouho.“

Hubení larev se nevyužívá

Ředitel Správy chráněné krajinné oblasti Poodří Jan Klečka připustil, že komáří larvy nehubí. „Ani nevím o nikom, že by to tady využíval.“ Důvodem je vysoká nákladovost a nutné ošetření rozlehlých území.

Klečka zmínil, že rojení komárů začíná, vrchol jejich výskytu se nejspíše projeví za několik týdnů.

Hygienik upozornil na novinku – prostorové repelenty. „Jsou ve spreji či v dýmovnici a mají účinnost v řádu dní,“ přiblížil Mudra.