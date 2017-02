Bude to hon za razítky, učitele nepřiláká, hodnotí ředitelé kariérní řád

Rozdělit učitele do kategorií podle délky praxe, zavést atestace pro postup a následné příplatky. To všechno má přinést nový kariérní řád, který připravilo ministerstvo školství.



„Systém umožní profesní rozvoj pedagogů, zlepší jejich finanční podmínky a přispěje k lepšímu postavení kantorů ve společnosti. Pomůže nám také udržet zejména mladé učitele ve vzdělávacím systému a ocenit i ty ze služebně starších a zkušenějších pedagogů,“ představila záměr ministryně školství Kateřina Valachová, podle které by tak o tuto profesi mohli projevit větší zájem také muži.

Od září by učitelé měli být podle praxe rozděleni do dvou stupňů. V prvním budou nováčci, ve druhém ti, kteří mají odučeno více než dva roky. Všichni pak budou mít různě dlouhé několikaleté lhůty pro složení atestace do dalšího stupně.

„Novela klade důraz i na podporu začínajících učitelů obnovením institutu uvádějícího učitele,“ dodala ministryně.

Více mužů by školství prospělo

Jednotlivé příplatky by se měly pohybovat od jednoho tisíce až po částku přesahující pět tisíc korun.

Oslovení ředitelé škol se však shodují, že tu nejvyšší částku k výplatě dostane pouze několik pedagogů, a to až po mnoha letech.

„Obávám se, aby nový systém nebyl jen takovou kosmetickou úpravou, kdy bude několik let nabíhat, vyžádá si mnoho papírování a nakonec někteří učitelé získají jen o pár tisíc navíc. Myslím, že takový řád mladé lidi do školství nepřiláká,“ přiblížila své obavy Dagmar Hrabovská, ředitelka ostravské základní školy Matiční.

„Z celého čtyřiatřicetičlenného učitelského sboru máme jen dva muže učitele. Více mužů by školství prospělo, ale neznám například žádného, který by měl zájem učit na prvním stupni,“ pokračovala.

S tím souhlasí ředitel základní školy Masarykova v Českém Těšíně Michal Nešporek.

„Nedokážu zatím posoudit, jak nový systém bude fungovat. Pedagogové budou ve dvou kategoriích, a aby mohli postoupit dál, budou muset splnit takzvané portfolio. To znamená, že budou jezdit po školeních, a budou pak chybět ve výuce. To nepovažuji za šťastné řešení. A podle mého názoru je vcelku naivní představa, že takto nastavené příplatky udrží mladé učitele v oboru, nebo že dokonce přilákají muže. Tak kdyby zavedli nástupní plat čtyřicet tisíc korun, pak možná.“

Proti zavádění kariérního řádu v podobě, v jaké je zatím připraven, je i náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

„Výsledkem bude pouze hon za razítky - osvědčeními o absolvování školení. Celoživotní vzdělání by mělo být u kantorů samozřejmostí. Dobrý ředitel nepotřebuje další papírování, aby ohodnotil kvalitní kantory. Záležitost odměňování je důležitá, ale úroveň platů je stále nedostatečná. Muže do školství nedostaneme dalším zatížením byrokracií. Učitele-muže do škol přitáhne zvýšení prestiže povolání a odpovídající finanční ohodnocení, nic jiného. Mám obavu, že se ministerstvo chce vydat zcela jinou cestou.“

V loňském roce absolvovalo jen na Ostravské univerzitě přes 600 budoucích pedagogů, přesto na mnoha školách chybí.

„Učitelů je nedostatek stále, absolventi uplatnění naleznou. Například u učitelství pro první stupeň je nedostatek větší, než kolik jsme schopni poskytnout absolventů tohoto oboru,“ sdělil vedoucí studijního oddělení pedagogické fakulty Aleš Valchař.