Dvaasedmdesátiletý řidič právě projížděl ve svém automobilu Toyota Yaris po Havířské ulici směrem k ČSAD. „Bezprostředně za vyznačeným přechodem pro chodce mu zleva přes tři jízdní pruhy vběhly dvě děti,“ přiblížila karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Děti ve věku šest a osm let narazily do levé přední části vozu. Přivolané sanitky odvezly školáky do nemocnice na pozorování, děti byly při vědomí a komunikovaly.

Dechová zkouška prokázala, že řidič před jízdou nepožil alkohol.