To bylo šancí. Karvinští všechny zahodili

Wágner: Fakt to dneska bylo začarované Fotbalisté Karviné oslavují gól do sítě Plzně. Prosadil se Tomáš Wágner (vlevo). Ještě za Jablonec hned v prvním kole nastřílel Karviné hattrick. A v sobotu, v karvinském dresu, mohl dát tři góly Jabloneckým. Leč útočník Tomáš Wágner všechny svoje šance včetně penalty zahodil. „Zase to mohl být hattrick,“ povzdechl si. „Co mám říct. Moře šancí. Žádný gól. Prohráli jsme. Zakončili jsme sezonu špatně, porážkou, což nikdo nechce.“ Čím to bylo, že žádná šance nevyšla vám, ale ani ostatním?

Tak to někdy je. Vystřídali jsme se v koncovce všichni. Je to zklamání. Kde jste udělal chybu při penaltě?

Chtěl jsem kopat doprostřed. Kdybych se trefil, tak to brankář neměl. Je to chyba. Při další šanci jste si zpracoval míč na prsou, ale pálil znovu nad branku.

To byla ještě větší šance než ta penalta. Možná jsem byl přemotivovaný, protože jsme hráli proti Jablonci, ale na nic se nevymlouvám. Penalta a ta prsa byly tutovky, mohly nám pomoct. Jenže jste mířili do obránců, do brankáře, mimo.

Bylo tam moc šancí. Hrubajs (brankář Hrubý) ale dneska balon přitahoval. Podal perfektní výkon. Fakt to dneska bylo začarované. Chtěl jsem se ukázat i v Příbrami, kde jsem také hrával, ale tam se nám to utkání vůbec nepovedlo (2:4). Teď proti Jablonci jsem měl také velkou motivaci a zase jsme prohráli, i když po dobrém výkonu. Jak vypadá vaše budoucnost v Karviné?

Nějaká jednání začala, takže uvidíme. Doufám, že to dopadne dobře, protože to tady mám rád. Chtěl bych v Karviné začít novou sezonu.