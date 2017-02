Muž nadýchal po nealkoholických pivech. Výpověď z práce soudy neuznaly

„Měl jsem před noční, pracoval jsem tehdy jako vedoucí směny v Ocelárně společnosti Vítkovice Steel. Po večeři jsem si dal dvě nealkoholická piva, a když jsem krátce na to dorazil do práce, nechal mě strážný na bráně dýchnout do balonku,“ vzpomíná Němec na začátek tříleté anabáze.

Ke svému překvapení „nadýchal“. „Tester ukázal 0,31 promile, vůbec jsem nechápal, kde se to mohlo vzít, tak jsem protestoval.“

Při dalším testu o půl hodiny později měřič ukázal už jen 0,23 promile a odběr krve, který si Petr Němec musel sám vyžádat, ukázal pouze 0,11 promile alkoholu v krvi.

Petru Němcovi daly zapravdu tři soudy: Okresní Krajský i Nejvyšší.

„Ten odběr krve jsem si musel sám prosadit i zaplatit. A ještě že jsem to udělal. O dva dny později jsem totiž dostal výpověď za hrubé porušení povinností. Po osmnácti letech práce ve firmě, kde jsem to bez jediného problému dotáhl až na vedoucího provozu. Jenže firma na tom tehdy byla špatně, Ocelárna často stála a nevyráběla, tak se asi chtěli snadno zbavit lidí,“ vysvětluje Němec.

Výpověď, kterou po dvou dnech dostal, ale nepodepsal. „To mě osvítilo štěstí a právník, který říkal, ať hlavně nic nepodepisuji a ať se soudím. Jinak mi moc lidí nepomohlo, odbory se tvářily, že mají hodně práce jinde, hlavně že dostaly od vedení firmy osobní auto, se kterým mohli odboráři jezdit. Pouhou radu, ať se soudím, jsem dostal i na úřadu práce a inspektorátu bezpečnosti práce. Jinak jsem si se vším musel pomoci sám,“ doplňuje Němec.

Alkohol v krvi byl, ale neovlivnil ho

Za pravdu mu postupně daly tři soudy. Okresní a krajský v Ostravě a nakonec i Nejvyšší v Brně. Už po rozhodnutí krajského soudu, který potvrdil neplatnost původní výpovědi, dostal Němec výpověď druhou. Tentokrát kvůli organizačním důvodům a s odstupným. Tuto výpověď už přijal.

O to více se divil, když firma později podala dovolání k Nejvyššímu soudu. „Alkohol v dechu byl zjištěn, to však automaticky neznamená, že byl žalobce alkoholem současně ovlivněn,“ píše se v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, kam společnost Vítkovice Steel podala po rozhodnutí krajského soudu dovolání.

A na jeho stranu se postavil i Igor Dvořáček z Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. „Teprve hladina alkoholu v krvi vyšší než 0,5 g/kg je považována za podnapilost,“ stojí v oficiálním forenzním stanovisku oboru soudního lékařství.

Mluvčí firmy: Špatný signál pro zaměstnavatele

Soudy své rozhodnutí neuznat výpověď zdůvodnily tím, že zjištění alkoholu v dechu automaticky neznamená, že je zaměstnanec alkoholem ovlivněn. Přístroj, do něhož Němec dýchal, navíc nebyl kalibrován, nemohl tedy být použit jako důkaz.

„Naše společnost plně respektuje rozhodnutí Nejvyššího soudu, nicméně je vnímáme jako špatný signál pro zaměstnavatele, kteří se snaží zachovat vysokou úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví,“ komentoval rozhodnutí soudu mluvčí společnosti Vítkovice Steel Jaromír Krišica.

„Je to situace, kdy můžete během pár dnů skončit pod mostem. Když dostanete výpověď za alkohol, nikdo vás nepřijme do jiné práce, nedostanete podporu, nic. Nebýt rodiny a úspor, mohl bych dopadnout špatně a může se to stát komukoliv,“ zdůrazňuje Němec.