Bohumín kvůli smogu testuje ve škole pračky vzduchu, snižují i únavu

„Takzvané rekuperační jednotky, kterým říkáme ledničky, máme na druhém stupni. V každém ročníku je jedna třída a v každé tento systém zkoušíme. Čističky si chválí hlavně učitelé, kteří rozdíl poznají, už když vejdou do třídy. Filtry zachytí prachové částice, a děti tak nedýchají škodliviny,“ uvedla ředitelka školy Barbora Bolcarovičová.

Místnosti, ve kterých jsou zapnuty čističky, musí být uzavřené. „Neotvíráme okna a větrat nepotřebujeme, což se navíc ve dnech s překročenými smogovými limity ani nedoporučuje,“ říká ředitelka.

Čističky regulují i množství oxidu uhličitého

Čističky koupilo město a časem by se mohly objevit i v dalších školách. „Jde o pilotní projekt. Pořídili jsme čtyři jednotky za 600 tisíc korun. Testujeme je ve třídách, kam chodí přibližně stovka dětí. Pokud se projekt osvědčí, rozšíří se i do dalších škol. V úvahu připadají ty u rušných komunikací, třeba u místních železáren,“ sdělila mluvčí radnice Lucie Kolková.

„V zimě je výhodou ‚skříní‘ minimální únik tepla způsobený klasickým větráním. V létě stroje částečně umí chladit,“ podotkla.

Čističky navíc umí regulovat množství oxidu uhličitého ve vzduchu, který má vliv na únavu. „Čím více ho je, tím dříve se u lidí dostavuje únava. Když množství dosáhne určitého limitu, zařízení se zapne a vymění se potřebné množství čerstvého vzduchu na žáka,“ zmínila ředitelka, podle které účinnost prokázalo i školní měření.

„Množství škodlivin ve třídách s čističkami je výrazně nižší. Navíc naměřené hodnoty oxidu uhličitého byly pod doporučeným limitem, který stanovuje vyhláška,“ řekla.

Alespoň chvíli na čistém vzduchu

Čističky vzduchu řešili před časem například i v nedalekých Věřňovicích, kde bývají naměřeny nejvyšší hodnoty smogu v regionu.

„Zvažovali jsme zakoupení čističek do škol, ale lékaři nám to spíše rozmlouvali, protože pak ty děti vyjdou do venkovního prostředí a je to pro ně ještě horší,“ řekl starosta Pavel Buzek.

Podle ostravské lékařky Boženy Jirouškové ale i krátký pobyt v místnosti s čistým ovzduším má význam.

„Jednoznačně je lepší, když děti jsou aspoň chvíli ve zdravém prostředí, sliznicím to uleví. Navíc čističky pomáhají i předcházet tomu, aby se mezi dětmi šířily vzduchem bacily,“ přiblížila.

„Chronické záněty, které mají už kojenci, jsou jen důsledkem smogu, kdy se sliznice škodlivinám brání. Je prokázáno, že děti v kraji mají dýchací soustavu podobně zasaženou jako jinde astmatici,“ dodala.