Klimkovice se bojí kolon kvůli opravám v tunelu

Pokud pojedete v neděli večer autem po dálnici D1, vyhněte se Klimkovicím. Až do pondělních čtyř hodin ráno bude totiž uzavřený tamní tunel, objížďka povede přes město.

Místní lidé se toho obávají. A radní jsou naštvaní na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za to, že uzavírku každý rok nechávají na prázdniny a město informují na poslední chvíli.

„Přestože se jedná o plánovanou operaci, muselo město i letos svolávat radu na poslední chvíli, kdy teprve tento týden dostalo oficiální oznámení s termínem,“ říká starosta Klimkovic Zdeněk Husťák.

Tunel měl být původně uzavřený už od 16 hodin, až v pátek se ŘSD pod tlakem města i médií rozhodlo posunout opravy až na 20. hodinu.

Starosta připomněl, že v prvních letech po otevření tunelu je ŘSD v rozporu s legislativou o uzavírce neinformovalo vůbec. „Až do roku 2012 jsem zjišťoval, že tunelem se nedá projet, až ve chvíli, kdy kolabovala doprava a telefonovali mi naštvaní lidé,“ líčí Husťák.

Od roku 2015 podle něj už sice ŘSD i ministerstvo dopravy dodržují legislativu, město ale stále dostává informace pozdě.

„Plánovanou uzavírku nechalo ŘSD loni až na závěrečný víkend prázdnin, kdy se řada lidí vracela autem z dovolené. V nekonečných kolonách zažívali nepříjemné situace, kdy neměli kam jít na záchod, kousek před domovem už třeba neměli ani pitnou vodu,“ popsal starosta.

„Doprava přitom podle nás kolabovala zbytečně. Nerozumíme tomu, proč ŘSD nechává uzavírku právě na prázdniny, kdy na dálnici k běžné tranzitní dopravě přibývají rekreanti. Proč nemůže tunel uzavírat například na jaře?“

Uzavření tunelu na konci léta se nelíbí ani Ostravě

Stejně to vnímá i primátor Ostravy Tomáš Macura.

„Samozřejmě že uzavření Klimkovického tunelu zkomplikuje cestování z i do Ostravy. Také absolutně nerozumím načasování technické uzavírky tunelu na jednu z posledních prázdninových nedělí. Loňská zkušenost byla varovná a velmi tristní. Pokud pro to nemá ŘSD nějaké zcela zásadní důvody, tak to považuji přinejmenším za nedomyšlené, v horším případě za arogantní rozhodnutí,“ prohlásil primátor.

Mluvčí ŘSD Nina Ledvinová uvedla, že společnost musí jednou ročně v termínu od dubna do října každý tunel krátkodobě uzavřít kvůli nezbytným opravám.

„Ať bychom zvolili kterýkoli termín, lidem by to vadilo. Kdybychom nechali opravy na mimoprázdninové období, argumentovali by řidiči tím, že musí jezdit do práce a jejich děti do školy,“ míní mluvčí.

S tím Klimkovičtí nesouhlasí. „Zatímco ve městech o letních prázdninách silniční doprava klesá, na dálnicích je to naopak,“ vysvětluje starosta. Připustil, že poté, co se Klimkovice začaly protiprávnímu počínání ŘSD bránit, situace se mírně lepší.

„Letos je uzavírka o týden dříve a dopravu by měla na místě řídit policie. ŘSD to dostalo za úkol od ministerstva dopravy. V minulých letech jsem se musel s policisty domlouvat osobně, pokud jsem vůbec o uzavírce věděl,“ vzpomíná Husťák.

A netají, že problémů, které řeší v souvislosti s dopravou, je víc.

Trápí ho hustá tranzitní doprava, která vede středem města, a to včetně kamionů vyhýbajících se placeným úsekům.

„Marně také voláme po měření hlučnosti či vytyčení objízdné trasy pro případ dlouhodobé uzávěry tunelu. A ŘSD dodnes nevybudovalo deset kilometrů turistických tras, kterými se zavázalo nahradit původní stezky zničené stavbou ostravského úseku dálnice,“ nastínil starosta hlavní problémy města.