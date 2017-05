Někdy znají i příběh kola. Ta míří v kontejnerech z Ostravy do Afriky

Lidé ze společnosti Kola pro Afriku míří na černý kontinent také. Zaslané bicykly tam roztřídí a předají vybraným gambijským školám. Zaškolí na místě také mechaniky, kterým předají servisní nářadí.



Při nakládání dvou kontejnerů se sešlo třicet zaměstnanců a dobrovolníků. „Byli to lidé z organizací Kola pro Afriku, Moment – dobročinný second hand a Nová šance, v jejichž areálu sídlíme a jimž i nám lidé po výkonu trestu vypomáhají. Pomohl nám i Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka a dvě hráčky florbalového týmu žen Vítkovic,“ upřesnila seznam pomocníků koordinátorka Radka Filipíková.

Nakládání zařídil had rukou. „Jedno po druhém se kola díky živému řetězu musí vytáhnout z místnosti plné až po strop po schodech do kontejneru a tam uložit kola vedle i na sebe. Dále se muselo vynosit 100 banánových krabic náhradních dílů. I v mrazivém počasí jsme to zvládli za čtyři hodiny, “ popsala Filipíková.

Kontejnery byly přeložené a zvážené v Paskově a pak zamířily vlakem do Bremerhavenu, kde se naloží na loď a plují po moři do Algecirasu ve Španělsku. Tam se opět přeloží a plují do Banjulu v Gambii.



„Odtud již zajišťujeme převoz do našeho skladu v Gambii, kde se rozdělují do gambijských škol. 100 kusů pro každou. Kontejnery plují dvaatřicet dní Vyzvedáváme si je osobně v přístavu. Za měsíc po vypravení kontejnerů tedy vypravujeme tým na misi do Gambie. Většinou 3–5 lidí, kteří tam stráví tak 14 dní až měsíc. Vyzvednou kola, uskladní, roztřídí, proškolí vedení škol a školní mechaniky a kola jim předají. Pojedeme tedy v květnu,“ přiblížila putování zásilky koordinátorka.

Příběhy kol i jejich dárců si leckdy i nafotí

Kola v tuzemsku organizace dostává od anonymních dárců. Ti je mohou odevzdat na sběrných místech, kterých je kolem pěti desítek po celé zemi. „Nejaktivnější je asi jižní Morava, pak jsou velké jednorázové sbírky třeba ve Zlíně, Jihlavě, loni v Plzni a liberecké zoo. Ostrava je v množství kol průměrná. U některých dárců známe i příběh kola. Poslali nám třeba kolo z Malé Losenice na Vysočině, které darovala teta mladíka, jenž si je v roce 2013 sestrojil, chvíli na něm jezdil, ale zemřel při autonehodě. Pokud příběh známe, tak se snažíme kolo pohlídat a nafotit dárce při nakládce,“ řekla.



Kola opravují odsouzení v Heřmanické věznici. „Jde o vězeňský resocializační program, vězni je opravují dobrovolně a je to cesta, jak je opravit za nulové náklady a mnohdy šikovnýma rukama. Musíme mít ve věznici technický dozor, aby kola splňovala, co od nich očekáváme, musí se dostat do kondice, seřídit, promazat, vybavit novými dušemi, plášti a předělat, bez přehazovačky mají delší životnost a v Gambii je všude rovina,“ vysvětlila Filipíková.

Kola pro Afriku jsou záležitostí spolupráce řady dárců a dobrovolníků. „Nedokážeme se obejít bez logistických, přepravních partnerů a hodně nám pomáhá i Hasičský záchranný sbor ČR. Bez nich bychom nedostali kola ze sběrných míst do skladu v Ostravě, ze skladu do věznice a zpět. Nedisponujeme totiž ani dodávkou, natož nákladním autem. Tuto službu nám poskytují zdarma,“ upozornila Filipíková.