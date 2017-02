Dal šanci tehdy neznámým Jelenům či Charlie Straight. Teď Dokořán končí

Multižánrový festival v posledních letech ztrácel fanoušky, ale jít níže s cenami lístků nemohl. „Dokořán si za celou dobu existence nevydělal, vstupné sloužilo čistě k pokrytí nákladů,“ uvedl předseda iniciativy Lukáš Heczko.



Je hlavním důvodem konce festivalu Dokořán klesající návštěvnost v minulých letech?

Je to tak. Snažili jsme se s tím něco dělat. Ladit jej více rockově, pak jej zase udělat alternativnější. Ale nedařilo se nám sem dostat už takové množství lidí, jako chodilo kdysi. Nebylo už kam růst, festival narazil na své limity.

Nechyběla velká jména, která by nalákala davy?

V posledních dvou třech letech jsme se snažili vždy přivést alespoň jedno velké jméno. Měli jsme tady Monkey Business, Tata Bojs, Lenku Dusilovou, přesto to návštěvnost nezachránilo.

A někteří dnes již známí interpreti se proslavili až po vystoupení na akci Dokořán, že? Poprvé jsem tam například viděl kapelu Jelen...

To byl i smysl festivalu, dávat šanci kapelám, které ještě neměly v Česku takové jméno, ale my jsme věřili, že se prosadí. Ne vždy se to povedlo, ale právě skupina Jelen je dobrým příkladem. Mezi dalšími bych mohl jmenovat například zpěváka Xindla X nebo Charlie Straight.

Lístky na dvoudenní festival loni stály 350 korun. Nedalo se cenu srazit trochu níže?

To je minimální cena, kterou jsme mohli nastavit. Máme sice pravidelné sponzory, se kterými již několik let úspěšně spolupracujeme, nicméně rozpočet festivalu se jen dotacemi pokrýt nedal. Festival Dokořán rozhodně nikdy za celou dobu své existence nevydělal, vstupné sloužilo čistě k pokrytí nákladů.

Avizovali jste, že festival nahradíte jinou hudební akcí. O co půjde?

Dospěli jsme k tomu, že multižánr již není trendem. Rozhodli jsme se tedy, že místo toho budeme dělat čistě žánrově zaměřené akce. To znamená, že bychom chtěli přes léto udělat rockový den, hip hop den, potom jednodenní festival elektronické hudby a podobně.

A opět na karvinských Lodičkách?

Určitě. Kapely, které tady jezdí, totiž hovoří o unikátním prostředí. My máme areál na Lodičkách v pronájmu od města, provozujeme tam také bufet i půjčovnu lodí, a námi pořádané akce tedy směřujeme právě sem. Letos se chceme také zaměřit na to, aby krásu místa objevili i lidé mimo Karvinou a navštívili nás třeba lidé z Ostravska, Třinecka, v rámci rodinných výletů. Areál Lodiček je místo s ještě stále plně nevyužitým potenciálem, proto plánujeme další rozšíření volnočasových aktivit.

Nepořádáte jen hudební akce. Z loňska si vzpomínám například na pivní festival, budete jej opakovat?

Budeme, loni nás trochu zklamaly některé pivovary, které nám před akcí odřekly svou účast. Takže ta nabídka piv nebyla taková, jakou bychom si představovali. Toho se chceme letos vyvarovat. Chceme se také zaměřit na gastronomické akce. Plánujeme tvarůžkové hody nebo Festival polévky. Program stále dolaďujeme, nicméně jsme přesvědčeni, že je na co se těšit. Kromě hudebních a gastronomických akcí plánujeme také sportovní soutěže.



Kolik lidí se stará o pořádání akcí iniciativy Dokořán?

Máme 36 aktivních členů. Těch, co plánují celý rok, je asi deset až patnáct. Pracovně se scházíme jednou až dvakrát do měsíce. Teď je právě období, kdy promýšlíme jednotlivé akce a zamýšlíme se nad jejich podobou. Blíže o nich budeme veřejnost informovat kolem března.