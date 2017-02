Šéf krajských nemocnic na Karvinsku skončil. Zůstaly obří ztráty

Podle zjištění MF DNES Grochola k odchodu donutily obří finanční ztráty jím řízených organizací. Zatímco v roce 2015 prodělala havířovská nemocnice 19 milionů a karvinská necelých devět, ztráta za loňský rok vyskočila u každé o 50 milionů výš.

Gebauer to na přímý dotaz potvrdil. „Situací v krajských nemocnicích v Karviné a Havířově se zabývám od nástupu do funkce. Úkolem ředitele bylo stabilizovat personální situaci a zastavit propad hospodaření. To se mu ale ani po více než šesti měsících nepodařilo. Nepřijal žádná efektivní opatření, která by zlepšila ekonomiku. Finanční propad nemocnic postupuje, jejich očekávaný kumulovaný hospodářský výsledek za rok 2016 je minus 130 milionů korun,“ popsal Gebauer.

Náměstek doplnil, že v obou nemocnicích klesá počet lékařů i zdravotních sester, ale roste počet nezdravotnického personálu.

„Také komunikace se zdravotními pojišťovnami byla nedostatečná, lépe řečeno nebyla téměř žádná,“ nastínil.

„Jsem přesvědčen, že jeho rezignace s tím souvisí. Předběhl tak rozhodnutí rady kraje o odvolání,“ dodal Gebauer k odchodu Grochola.

Nemocnice dočasně povede ekonom propuštěný Grocholem

Lidé z Grocholova okolí ale upozornili, že nemocnice vedl jen půl roku a nedokázal už zastavit „průšvih“ po svém předchůdci. Ten to odmítá.

„Obě nemocnice vždy budou prodělávat. Já je ale předával ve stavu, kdy plnily plánované ztráty. Ty byly samozřejmě mnohem nižší,“ tvrdí bývalý ředitel Petr Kovařík.

Podle něj Grochol udělal chybu, když propustil erudovaného ekonomického a personálního náměstka Jiřího Matěje a nahradil ho dvěma méně zkušenými lidmi. Radní kraje chtějí, aby nemocnice dočasně vedl právě Matěj. Nastoupil už ve středu.

Grochol vidí vše jinak. „Nemocnice jsou na tom zle i vinou bývalého ekonoma. Skončil, když řekl, že nebude na výplaty. Chtěl jsem vše řešit i s panem Gebauerem, ale neměl zájem. Proto odcházím,“ řekl.