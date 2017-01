pojjpjjppj

Spory uvnitř ostravské ČSSD opět hoří naplno. Pokračuje nekonečný příběh boje o moc. Důkaz? Na 13. ledna svolal okresní výkonný výbor strany narychlo okresní konferenci. Ta se obvykle koná jednou za rok. Poslední se ale konala v listopadu a další bude 9. března. „Tři okresní konference v pěti měsících? Nic takového se posledních 25 let nestalo,“ tvrdí bývalý sociální demokrat.

Tajemník ostravské ČSSD David Látka médiím sdělil, že 15 místních organizací žádalo svolat v režimu zkrácených lhůt okresní konferenci, která rozhodne o dalším směřování strany v okrese. Připomněl, že členové nejsou spokojení s dosavadním vývojem a vedením strany v Ostravě, což na konferenci 27. listopadu vyústilo v odvolání předsedy Lumíra Palyzy a dalších členů okresního výboru. „Byli zvoleni noví členové, post předsedy však zůstal neobsazený. Hlavním cílem páteční konference tedy bude ustavit nové vedení a zahájit přípravy na parlamentní volby,“ uvedl Látka.



„Je potřeba začít lépe koordinovat politiku, přípravu na volby a komunikaci strany v Ostravě,“ doplnil místopředseda ostravské ČSSD, poslanec Adam Rykala. A dodal, že výbor stanovil na 9. března termín okresní konference, která zvolí kandidáty do Poslanecké sněmovny.

A právě o to nejspíš jde. „Humbuk s náhlým odvoláním členů okresního výboru a mimořádnou konferencí souvisí s bojem mezi Rykalou a Palyzou o to, kdo bude po Lubomíru Zaorálkovi dvojkou na parlamentní kandidátce. Když zvítězí Rykala, který má teď silnou podporu, v politice skončí Palyza. A zanedlouho taky Novák – zatím je předsedou krajské organizace, ale příště už být nemusí,“ líčí muž, který si nepřeje zveřejnit jméno.

Komise: Volby platí

Něco na tom bude. Miroslav Novák z porubské organizace ČSSD se totiž nesmířil s tím, že účastníci listopadové konference odvolali z funkce Palyzu i další členy výboru, a zbavili se tak všech zástupců Poruby, kteří měli dřív ve straně silný vliv. Poslal stížnost kontrolním orgánům strany i předsedovi Bohuslavu Sobotkovi s návrhem na zneplatnění celé konference.

Kritizuje například to, že jména mladých sociálních demokratů nebyla na hlasovacích lístcích seřazena abecedně. Podle něj je proto jejich volba neplatná. Upozornil i na to, že Palyza po odvolání z funkce předsedy přišel o hlasovací právo – podle něj neprávem. A zpochybnil i samotné volby do výboru, jelikož je předem neprojednaly místní organizace.

„Výše uvedeným postupem došlo k bezprecedentnímu porušení stanov ČSSD, jež způsobilo neplatnost voleb. Je tedy nezbytné, aby bylo rozhodnuto o neplatnosti okresní konference, a tím i výsledku voleb,“ napsal Novák.

Okresní kontrolní komise ČSSD ale už všechny jeho námitky odmítla jako nedůvodné. „Žádný vnitřní předpis ČSSD nestanoví sankci neplatnosti hlasování, pokud k němu došlo za použití hlasovacích lístků, na nichž kandidáti nebyli seřazeni v abecedním pořadí,“ stojí v písemném odůvodnění. A Novák neuspěl ani v dalších dvou případech. Komise rozhodla, že delegáti konference stanovy strany neporušili.

„Ostravští sociální demokraté se ale bojí, že pražské ústředí strany, kde Rykala nepatří k oblíbencům, má zájem na jiném výsledku. Proto ta narychlo svolaná konference, která má v pátek zvolit předsedu okresního výboru a potvrdit jeho členy, aby už nebylo možné zpochybnit platnost jejich mandátů,“ míní muž, který nechce mluvit pod jménem.

Rykala chce kandidovat

Oslovení sociální demokraté se o současném dění ve straně moc bavit nechtěli. Palyza i Novák reagovali shodně. Jen velmi stručně okomentovali žádost o zneplatnění konference: „Jediný důvod je ten, že stanovy strany se mají dodržovat.“

Sdílnější byl Adam Rykala. „Stížnost na průběh okresní konference a návrh na její zneplatnění mě mrzí. Neznám důvody, které k tomu Miroslava Nováka vedly. Podle mého názoru k porušení stanov ČSSD nedošlo, což potvrdila i okresní kontrolní komise. Přesto jsme se rozhodli svolat v nejbližším možném termínu další okresní konferenci, jak mimo jiné navrhoval M. Novák ve stížnosti. Tam zvolíme nového okresního předsedu. Věřím, že tím se vypořádáme s volebním neúspěchem a ztrátou pozic ve vedení města i kraje a začneme se věnovat přípravám na volby. Byl bych nerad, kdyby se kvůli stížnosti nemohli zvolení ostravští delegáti zúčastnit březnového sjezdu ČSSD a spolurozhodovat o vedení a budoucnosti strany,“ uvedl Rykala.

„Ostravské problémy nechte na nás“

Netají, že pokud dostane podporu členů, pokusí se obhájit poslanecký mandát. „Přesto si myslím, že momentálně nejde o sněmovnu, neboť mi oba pánové (Novák a Palyza) osobně potvrdili, že nebudou kandidovat,“ dodal.



Ani mladý sociální demokrat Matěj Benda, který v listopadu zdůvodnil návrh na odvolání ostravského předsedy špatnými volebními výsledky a špatnou kampaní, jejímž koordinátorem byl právě Palyza, si nemyslí, že jde o volby do sněmovny.

Přiznal ale, že má obavy z dalšího vývoje, a proto napsal dopis vedení strany. „Jde o vnitrostranickou záležitost, nechci to řešit přes média. Ústředí jsem vyzval, aby ostravské problémy nechali na nás a nepřetahovali je do Prahy,“ řekl Benda. Dodal ale, že jednání Nováka ho zaskočilo. „Každý má právo si stěžovat, ale udělat to měl už na okresní konferenci. Místo toho on a někteří členové okresního výboru předčasně odešli.“