Zkušených zaměstnanců je málo. Boj firem se projevuje na jejich platech

Nízké platy zaměstnanců nebo záchranná síť pro začínající podnikatele. I o tom se bavili pozvaní zástupci podnikatelské, politické i finanční sféry v části vyhrazené hospodářské situaci v kraji.

„Pokud jde o výši průměrné mzdy, tak ta v loňském roce zaostávala oproti celostátnímu průměru o více než dva tisíce korun,“ řekl k situaci v regionu Patrik Rožumberský, ekonom UniCredit Bank. „Celkovou příjmovou situaci obyvatel kraje však výrazně zhoršuje nezaměstnanost, která patří k nejvyšším ve státě.“

A přes výraznou nezaměstnanost si místní podniky dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

„O zkušené zaměstnance v technických profesích nyní probíhá mezi českými firmami boj a ten se projevuje na platech, ti lidé jsou přepláceni,“ konstatoval ministr financí Andrej Babiš. „Je potřeba otevřít trh práce, to je náš hlavní problém, zjednodušit způsob, jak sem dostat zahraniční zájemce o práci.“

Zaměstnanci nechybí pouze v průmyslu

Nouzi o zaměstnance ale nemají jen průmyslové podniky, například Českým drahám začínají chybět strojvůdci.

„My nemáme ani tak problém s počtem zaměstnanců, jako spíše s jejich strukturou,“ řekl generální ředitel Českých drah Pavel Krtek. „Třeba v klíčové profesi strojvůdce se věkový průměr blíží k padesáti letům a my máme problém tuto profesi obnovovat. A podobné to je i v dalších oborech. Například v IT branži bojujeme s Microsoftem, Googlem, SAP a podobně. Vše se nyní snažíme řešit například tak, že si držíme vlastní školský systém.“ Na podporu škol se spoléhají podle řečníků konference i firmy na Opavsku.

„My a další firmy na Opavsku jsme vsadili na systém stipendií,“ představil svou zkušenost Dalibor Kunčický, generální ředitel opavského Ostroje. „Zatímco třeba Třinec nebo Vítkovice se daly cestou vlastních učilišť, nám se osvědčila přímá podpora učňů a studentů. Ta stipendia jsou jednorázová, nebo rozdělená do dvou částí, kdy se třeba polovina vyplácí až po nástupu do zaměstnání. Což může být zajímavé třeba i pro děti ze sociálně slabších rodin, už jsme z této strany zaznamenali zvýšený zájem. Možným řešením by třeba bylo i zřízení stipendií ze strany kraje.“

Babiš: OKD padne, bude to stát 10 miliard

Vedle zaměstnanosti se na konferenci probírala i situace v OKD. „Sanace dolů OKD přijde stát ve finále asi na 10 miliard korun,“ konstatoval Andrej Babiš. „V okamžiku, kdy by se šachty zavřely, by se ale mohlo také stát, že by konec OKD vedl třeba ke skokovému zvýšení cen uhlí, například z polských dolů.“

„I takové informace se už ke mně dostaly, byť to zatím považuji spíše za fámy,“ souhlasil vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj Jiří Cienciala.