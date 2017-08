Třinečtí schválili sbírku na kostel. Obvinění z požáru si stěžují na vazbu

„Schválení kraje by mělo dorazit zítra, ve středu pak sbírku oficiálně vyhlásíme včetně čísla účtu a podobně,“ uvedla dopoledne starostka Třince Věra Palkovská. Rozhodnutí třineckých radních bylo jednohlasné. „Schválili jej všichni přítomní. Hlasování se nezúčastnil jen jeden kolega, který je na dovolené,“ podotkla Palkovská.



Zástupci Třince navíc už dříve oznámili, že obnově kostela bude věnován i tradiční benefiční koncert Srdce Evropy, který se uskuteční ve druhé polovině září a vystoupí na něm například zpěvák Michal Hrůza. Získané peníze ze sbírky, a z koncertu, poslouží společně s financemi získanými z pojistky, od státu, města i farnosti na obnovu kostelíka.

Zatímco se v Třinci jednalo o tom, jak alespoň částečně napravit obrovskou historickou škodu, mladíci obvinění ze zapálení kostela podali stížnost proti jejich umístění do vazby.

Soud posoudí stížnost do tří týdnů

Tam v sobotu na návrh státního zástupce poslal soud dva ze tří obviněných. Dvojice totiž měla údajně vytipovány i další sakrální památky a hrozilo by tak, že by čin opakovala.

Mladíci (17 a 18 let) proti vazbě podali stížnost. Webu iDNES to v pondělí potvrdil státní zástupce Josef Šuhaj. „Stížností se nyní bude standardně zabývat Krajský soud v Ostravě. Projednání by se mělo uskutečnit do tří týdnů,“ podotkl.

Třetí obviněný je vyšetřován na svobodě a státní zastupitelství u něj návrh na vazbu nepodalo. Údajně hrál v případu spíše okrajovou roli a navíc pomohl trestnou činnost odhalit.

Kostel v Gutech na Frýdecko-Místecku shořel minulý týden v noci na středu. Významná historická památka byla prakticky zničena, předběžný odhad škody se pohybuje v řádech několika desítek milionů korun, jeho historická hodnota je ale nevyčíslitelná.