Pojišťovna za zničený kostel vyplatí 20 milionů a pomůže s dalšími náklady

„Kostel Božího Těla v Gutech u Třince, který shořel vinou žhářů začátkem srpna, byl pojištěn u Uniqua pojišťovny. Jsme připraveni vyplatit pojistné plnění nebo zálohu na něj co nejdříve, aby bylo možné zahájit obnovu co nejrychleji,“ řekla mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.

Biskupství chce postavit nový kostel, který by měl být věrnou kopií toho shořelého. Stavět by se mělo příští rok na podzim, na jaře 2019 by měla být stavba dokončena.

Biskupství už dříve uvedlo, že objekt byl pojištěn na 20 milionů korun.

„Podle všech dosavadních zjištění bude pravděpodobně vyplacena v plné výši. Kromě toho uhradí pojišťovna rovněž náklady vynaložené na odklízecí práce a vyčištění požářiště,“ doplnila Svobodová.

Dodala, že dále pojišťovna jedná s představiteli biskupství o škodě vzniklé na mobiliáři kostela. Biskupství má k dispozici seznamy a popis movitého majetku, který byl požárem zničen.

„Nyní budou odborníci stanovovat jeho hodnotu. Pojistné plnění bude sloužit pro vyrobení zařizovacích předmětů interiéru, jako jsou oltář, zvon, varhany, lavice, kazatelna a další,“ doplnila.

Škodu budou zřejmě vymáhat po žhářích

Kolik pojišťovna vyplatí celkem, tedy nyní není jasné. Pokud budou viníci pravomocně odsouzeni, bude pak náhradu vyplacené škody požadovat po nich. „Takovou možnost máme. Nyní o tom ale nechceme mluvit. Na pořadu dne je obnova kostela,“ vysvětlila mluvčí.

Zástupci biskupství předpokládají, že hlavní část vyplacené pojistky 20 milionů korun pokryje náklady spojené se stavbou nového kostelíku. Pojistka související s obnovou mobiliáře pak nepokryje celou škodu. Na doplacení této částky chce církev použít peníze, které se sejdou na speciálním kontu. Celkem už lidé, firmy či města na něj poslali přes 630 tisíc korun (o sbírce jsme psali zde).

Za probíhající sbírky začali památkáři s rozebíráním zbytků vyhořelého kostela. Části, které by mohly být později použity, od středy odvážejí nákladní automobily na místo, kde budou uskladněny.

Památkáři vybírají použitelné trámy

„Pro uskladnění trámů jsme nabídli prostory v budově bývalé hasičárny, “ řekla třinecká starostka Věra Palkovská.

Památkáři všechny kusy nejprve označují tak, aby mohli později zjistit, ze které části kostela daný trám pochází, teprve poté mohou být ohořelé zbytky odvezeny.

Kostel v Gutech vyhořel předminulý týden v noci na středu. Policie krátce nato zadržela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka. Podle ní stavbu zapálili úmyslně. Minimálně jeden v tom chtěl pokračovat a měl vybraný už další objekt.