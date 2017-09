Už v první minutě požádaly o peníze na nový kotel tisíce lidí

„Příjem žádostí začal v deset hodin dopoledne. Během první minuty přišlo zhruba 2 600 žádostí. Během první hodiny stav ukazoval asi 5 100 žádostí,“ upřesnila počty zájemců o kotlíkovou dotaci Petra Brodová z oddělení strukturálních fondů krajského úřadu.

Doplnila, že v dalších hodinách už příliv žádostí tak výrazný nebyl. Například o půl druhé odpoledne jejich počet stále jen lehce přesahoval hranici pěti tisíc.

Lidé žádosti podávají elektronicky za pomoci aplikace, která vznikla speciálně pro kotlíkové dotace. Systém obrovský nápor v prvních minutách ustál.

„Prvotní nápor elektronických žádostí jsme zvládli. Chtěli jsme si být jisti, že systém bude bezvadně fungovat, takže jsme ho dvakrát vyzkoušeli za pomoci studentů, kteří se snažili fiktivními žádostmi zahltit servery, což se jim nepovedlo,“ popsal náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Na nová topeniště se mezi moravskoslezské domácnosti rozděluje 900 milionů korun, což uspokojí zhruba osm a půl tisíce žadatelů. Moravskoslezský kraj přitom získal dvojnásobnou částku než kraje ostatní.

Jeden kotel, sto kilo prachu

„Jsme rádi. Každý vyměněný kotel ušetří hrubým odhadem v ovzduší sto kilogramů prachových částic ročně,“ komentovala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Kraj navíc ze svého rozpočtu dává dalších 69 milionů, které rozdělí mezi úspěšné žadatele. Přispívají i obce a města. Nově také odpadla podmínka zajistit si další energetická opatření v domácnosti, třeba zateplit. Pokud to ale majitel domu i tak udělá, může vydělat.

„Kdo zateplí, aby ušetřil energie aspoň o dvacet procent, získá 20 tisíc korun navíc. Kdo výměnu kotle spojí s pořízením solárního ohřevu, má bonus 10 tisíc,“ vysvětlil některé změny náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

Úředníci mají 75 dnů na vyřízení žádosti

Lidé mohou žádat o peníze na výměnu kotlů, kterou provedli či provedou v období od 15. července 2017 až do 13. prosince 2019. Žadatelem tedy může být ten, kdo již kotel vyměnil teď v létě, ale i zájemce, jenž výměnu plánuje až na příští nebo přespříští rok.

Žádosti bude kraj přijímat do konce roku 2018 nebo do přijetí 10 tisíc žádostí. „Uspokojit můžeme osm a půl tisíce, zbývající budou zařazeny do zásobníku,“ upřesnila Petra Brodová.

Úředníci musejí každou žádost vyřídit do 75 dnů od jejího bezchybného podání. Žádá se pouze elektronicky na webu zde.

V Moravskoslezském kraji je zhruba 47 tisíc lokálních topenišť na pevná paliva. Z toho podle odhadů 23 až 24 tisíc kotlů patří k těm nevyhovujícím.

Dosud bylo díky dotacím v kraji vyměněno asi osm tisíc kotlů. Spolu s dalšími osmi a půl tisíci, jež se vymění z nyní zahájeného kola dotací, by měly být vyřešeny asi dvě třetiny nevyhovujících topenišť.