Koupaliště otvírají. Lákají na lepší zázemí, minigolf i hřiště

Otvírání koupališť v kraji * už teď lidé mohou za letním koupáním vyrazit na koupaliště v Ostravě Porubě, do Vodního areálu Ostrava-Jih, Vodního světa Čapkárna, na koupaliště v Českém Těšíně, v Karviné, Havířově, Třinci či do letní části Akvaparku Olešná * v pátek 16. června otevřou své brány koupaliště v Bruntále a také v Opavě * do prázdnin by mělo být otevřeno i koupaliště v Krnově, kde čekají na stabilní teplé počasí * s koncem června pak počítají s otevřením v Kopřivnici, tam se opravuje technologie úpravy vody