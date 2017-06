Soud řeší vraždu novorozence. Bála jsem se doktorů, opakovala obžalovaná

Grygarové hrozí patnáct až dvacet let vězení za vraždu, vyloučený není ani vyšší mimořádný trest.

Jak řekl státní zástupce Vít Legerský, žena svému okolí vysvětlovala rostoucí břicho zdravotními problémy se štítnou žlázou.

„Na začátku září však obvodní lékař po krevních testech obžalované sdělil, že je těhotná a poslal ji ke gynekologovi. Tam však nešla a na mateřství se vůbec nepřipravovala,“ uvedl Legerský.

V den porodu sice měla velké bolesti, ale když jí přítel a jeho rodiče nabízeli pomoc, a to i odvoz do nemocnice, vše odmítala s odůvodněním, že to jsou opět potíže spojené se štítnou žlázou, které pominou.

„Hrozně jsem se bála doktorů, proto jsem ani nikdy ve svém životě nebyla u gynekologa,“ řekla Grygarová několikrát policistům.

Kde je babybox, si nezjišťovala

V soudní síni vypovídat odmítla. Jen sdělila, že je jí moc líto, co se stalo. Při policejním výslechu ale vypověděla, že se v roce 2015 sice několikaměsíční menstruační přestávce divila, ale nejprve tomu nepřikládala důležitost. Pak však začala tušit, že otěhotněla, což potvrdil i obvodní lékař.

„Bála jsem se reakce přítele, jak by to přijal, jestli by věřil, že je to jeho. Ale já mu byla věrná,“ líčila žena, které v době činu měla devatenáct let a ještě studovala v učebním oboru kuchař-číšník na frenštátské střední škole. „Chtěla jsem také dostudovat,“ dodala Grygarová.

Zdůraznila, že dítě nechtěla usmrtit, ale počítala s tím, že by ho odložila do babyboxu. Ale že se babybox nachází až v nemocnici ve Frýdku-Místku, si nezjistila.

„Nebyl na to čas. Také jsem si říkala, že bych dítě někomu dala. Ale neřešila jsem to, nechala tomu volný průběh, ani jsem si nepočítala termín porodu,“ uvedla Grygarová.

Myslela si, že je dítě mrtvé

V osudnou neděli 11. října byla doma s přítelem a jeho rodiči. Odpoledne ji začaly trápit křeče břicha. Dokonce se rozplakala. Veškerou pomoc však odmítala. Když matka přítele poradila, že od bolestí břicha pomáhá horká koupel, třikrát se ponořila do napuštěné vany. Křeče sice ustoupily, ale když se okolo dvaadvacáté hodiny ještě zintenzivnily, bylo jí prý jasné, že začala rodit.

Když porodila do vody, dítě prý jen zvedla. „Mělo zavřené oči, nekřičelo, nehýbalo se. Ani nevím, jestli to byla holka nebo kluk. Myslela jsem si, že je mrtvé,“ řekla policejním vyšetřovatelům.

Tělíčko pak zabalila do ručníku, vložila do několika tašek a uschovala dozadu do skříně. Počítala prý s tím, že dítě pak někde pohřbí. Krev v koupelně uklidila a šla spát. Druhý den ještě s odkazem na bolesti zůstala doma, ale v úterý už šla do školy.

Přítel ženu neopustil

Když se jí pak přítel ptal, jak je možné, že se jí najednou břicho zmenšilo, opět to svedla na štítnou žlázu. Jenže balíček začal ve skříni zapáchat a nakonec bylo mrtvé dítě po deseti dnech objeveno.

Grygarová dětství strávila v nedaleké Čeladné. Poté, co se v jejích čtrnácti letech matka rozvedla, přestěhovala se s ní k nevlastnímu otci do Frýdlantu nad Ostravicí. Pak si našla přítele a žila s ním u jeho rodičů. Od nich se po činu odstěhovali. Přítel ji však neopustil.

Soudní líčení bude pokračovat výslechem svědků a výpovědí znalců, termín vyhlášení rozsudku není zatím znám.