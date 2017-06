Slovák dostal za vraždu čajovým sáčkem 12 let vězení, s trestem souhlasí

Krajský soud v Ostravě poslal ve středu na dvanáct let do vězení 28letého Jozefa Škarku, který podle spisu loni v únoru v zahradní chatce ve Frýdku-Místku zavraždil známého. Aby si jeho smrt pojistil, vsunul mu do krku sáček se sypaným čajem. Policisté si pro něj došli o osm měsíců později do cirkusu.