Soud poslal překupníky léků do vězení, trestal však pod sazbou

11:59 , aktualizováno 11:59

Krajský soud v Ostravě uzavřel případ dvou obžalovaných z přeprodávání návykových léků na předpis za miliony korun. Jiřího Kusého poslal do vězení na šest a půl roku, Pavla Černá by pak za mřížemi měla strávit o půl roku méně. Oba rozsudky jsou pod trestní sazbou osm až dvanáct let.