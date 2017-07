Muž chtěl podle obžaloby ubodat soka, měl však moc malý nůž

S výkřikem „Já jsem vám říkal, že vás pozabíjám“, se podle spisu Liďák vrhnul loni 14. listopadu časně ráno na dvorku rodinného domu jeho expřítelkyně na jejího nového partnera. Zavíracím nožem s vývrtkou začal bodat.

Napadený měl však na sobě motorkářskou bundu s podšívkou, takže čepel pronikla skrz jen jednou a poranila mu loket. Pak už napadený útočníka zpacifikoval.

„Jen díky šťastné shodě okolností nedošlo k mnohem závažnějším následkům,“ uvedla státní zástupkyně. Liďák tak čelí obžalobě z pokusu vraždy a porušení domovní svobody.

Lidák je od zadržení ve vazbě. V soudní síni vypovídat odmítl a odkázal na svou předešlou výpověď při policejním výslechu. „Nemám, co bych měnil,“ konstatoval.

Při pohledu na soka v lásce do něj vjel vztek

Osudné ráno popsal tak, že si šel pro osobní věci, které ještě měl u přítelkyně. Přes neuzamčenou branku vešel na dvůr a protože venku ještě byla tma, kdežto uvnitř domu se svítilo, viděl nového přítele bývalé partnerky, jak se prochází bytem.

„Vjel do mě hrozný vztek a k zadnímu vchodu, k altánu, který jsem tam stavěl, jsem si šel zakouřit. V kapse jsem nahmatal nůž, a tak jsem přítelkyni propíchal pneumatiky na její felicii,“ řekl.

Pak si všiml, že přítelkyně se svým novým mužem vycházejí z domu a míří k brance. „Napadlo mě, že bych mu mohl nožem pohrozit, aby ji nechal být,“ vypověděl.

Předstoupil prý proto před něj a řekl, ať odejde. „Ale on zakřičel: Pozor, on má nůž a vrhnul se na mě. Povalil mě a jak jsme se prali, tak se o nůž řízl. Nechtěl jsem mu ublížit, to je nesmysl,“ sdělil vyšetřovatelům.

Po návratu z vězení začal žít s přítelkyní, kterou předtím týral

Liďák, který pracoval jako tesař, už byl v minulosti několikrát trestán, většinou za krádeže. Mezi jeho provinění ale patří i napadení veřejného činitele.

Naposledy byl souzen v roce 2013, kdy byl za týrání přítelkyně poslán do vězení. Když se vrátil na svobodu, opět s ní začal žít. Ale soužití dlouho nevydrželo a přítelkyně se vrátila k muži, se kterým byla, když Liďák seděl za mřížemi.

Napadený si na události vzpomínal zcela jinak než obžalovaný. „S přítelkyní jsme šli do práce, když se najednou vyřítil zezadu a já ucítil několik úderů do bundy. Až pak jsem si všiml, že má v ruce nůž. Nakonec se mi ho podařilo na zemi zakleknout a rukou trochu přidusit, až chroptěl, ať ho pustím,“ vylíčil.

Uvedl, že přítelkyně měla z Liďáka obavy, zvláště když jí prý vyhrožoval, že se vnoučete nedožije. On sám ho ale nikdy takhle hovořit neslyšel.

Soud pokračuje výslechem svědků, termín vyhlášení rozsudku ještě není známý.