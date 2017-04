Hesla jsem stahoval jen jako sběratel, hájil se hacker. Dostal 6,5 roku

Rozsudek zatím není pravomocný, Herič i státní zástupce si ponechali lhůtu pro odvolání.

Sedmatřicetiletému Heričovi se v roce 2006 podle obžaloby podařilo nabourat do počítačů dvou ostravských univerzit, které sloužily i pro internetové bankovnictví. Nainstaloval speciální software, díky němuž získal přihlašovací údaje k desítkám bankovních účtů.

Herič se pak podle státního zástupce pokusil převést přibližně tři miliony korun, což se mu však nepodařilo, protože peněžní ústavy na neobvyklé transakce okamžitě zareagovaly. Účty buď zablokovaly, případně převedené sumy stáhly zpět.

Vrchní soud trest zvýšil

Herič pak uprchl do zahraničí, ale v nezjištěné době se vrátil zpět a ukryl se u rodičů. Jako uprchlého ho Krajský soud v Ostravě v roce 2011 odsoudil k šesti letům vězení, Vrchní soud v Olomouci trest dokonce o půl roku zvýšil. Jeho obhájce neuspěl ani s dovoláním k Nejvyššímu soudu.

Lumír Herič před zhruba deseti roky.

Až loni v květnu se specializovaný tým nazývaný lovci lebek vydal k jednomu domu v ostravské části Svinov, kde bydleli rodiče hledaného muže. Jenže muž byl ve své skrýši zabarikádovaný a vstup zajistil tak, že odolal i policejnímu beranidlu. Na místo proto povolali hasiče se speciálním hydraulickým zařízením.

Když policisté vpadli dovnitř, našli Heriče ve skříni. „ Nakonec se snažil přesvědčit policisty o tom, že není tím, koho hledají,“ informovala tehdy policejní mluvčí Markéta Janovská.

Sběr dat přirovnal ke sbírce zbraní

Okamžitě byl vsazen za mříže, ale využil svého práva a požádal o obnovu procesu. V něm se snažil dosavadní vyšetřování zpochybnit, například domovní prohlídku v roce 2007 označil za nezákonnou. Soud však veškeré výhrady odmítl.

Hájil se také tím, že nelegální software a čísla účtu stahoval jako sběratel. Přirovnal to k tomu, že sběratele zbraní také nikdo nesoudí za vraždu. Naznačil dokonce, že peníze mohla převádět i jeho přítelkyně, která už údajně zemřela.

Jenže znalec v jeho počítačích nalezl software na testování bezpečnosti počítačů, na stahování dat a na zakrytí IP adres.

Obžalovaný napsal soudkyni dopis

Navíc tři měsíce před hackerským útokem převedl na svůj oficiální účet peníze pod IP adresou, kterou pak použil k více než dvěma stovkám nelegálních převodů.

Soudkyně Šárka Skalská přečetla také jednu větu z dopisu, který jí Herič poslal ještě před zahájením soudního jednání. „Bral jsem to jako počítačovou hru a neuvědomil si následky. Až mě to dovedlo do vězení,“ napsal v srpnu 2016 obžalovaný.

Se soudním jednáním a poté i s rozsudkem projevovali nesouhlas Heričovi rodiče. Matku dokonce soudkyně v soudní síni napomenula.

„On nic neudělal. Však jak je Bůh nade mnou, tak uvidíte, co bude. Budeme se odvolávat. On v životě ani pět korun, ani korunu nesebral, ne aby miliony vzal,“ komentovala matka rozsudek.

Policejní záběry z Heričova dopadení