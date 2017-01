Pálení cigaretou a bití smetákem. Soud řeší týrání dvouleté holčičky

Když se 22letý Lukáš Baláž vrátil po dvouapůlletém trestu v únoru 2015 z vězení, zjistil, že jeho o rok starší přítelkyně Iveta, se kterou měl už syna a dceru, žije s novým přítelem. „Vyhrožoval, že jestli se k němu nevrátím, tak zařídí, aby mi odebrali obě děti. Měla jsem strach, tak jsem se vrátila,“ vypověděla později při výslechu.

O dcerku se v té době starala matka dívky, ale muž si prý i za asistence policie vymohl její návrat. Jenže pro holčičku tím začalo peklo. Podle obžaloby stačilo, aby dvouletá dívka začala nahlas plakat, pomočila se nebo pokálela, a následovaly nadávky, výprask a ponižování.

Jak uvedla státní zástupkyně, dívenku větším dílem muž, ale občas i matka, bili například smetákovou násadou, svazovali, pálili zapálenou cigaretou, několikrát udeřili těžkou botou, takzvanou kanadou, nebo dokonce muž údajně vytrhl dvě tyčky z dětské postýlky, kterou rodině věnoval majitel ubytovny, svázal je a dceru opět zbil. Poměrně běžné prý bylo vytrhávání vlasů.

Já nic, to žena dceru bila, tvrdil obžalovaný

„Dívka utrpěla zlomeniny například pažní kosti a mnohočetné podlitiny. Rovněž se u ní projevil syndrom týraného dítěte, což se projevuje jak psychicky, ale také pomalejším vývojem dítěte, například nižší hmotností a schopnostmi, než by měla dívenka ve svém věku mít,“ uvedla státní zástupkyně.

Oba obžalovaní odmítli v soudní síni vypovídat, soudkyně proto četla jejich vyjádření při policejním výslechu z dubna 2016.

Baláž jakoukoliv vinu při týrání odmítl a za původkyni všeho zlého označil svou partnerku. „Výchovu dětí vůbec nezvládala. Já jsem asi třikrát týdně chodil vybírat popelnice, domů nosil například oblečení pro děti a i spodní prádlo. Všiml jsem si, že holka má modřiny a popáleniny, to se mi pak Iveta přiznala, že to dělá, protože neposlouchá. Dal jsem jí facku a pak mi slíbila, že už to neudělá. Jenže to nedodržela,“ líčil obžalovaný s tím, že žena dostávala něco přes devět tisíc sociálních dávek. On sám se o děti prý staral, jak nejlépe mohl. „Chodil jsem s nimi ven, se synem hrál fotbal,“ líčil. Připustil však, že užíval pervitin, ale dávky prý dostával zadarmo.

Většinu svědků se nepodařilo předvolat

Žena už při čtení jeho výpovědi kroutila hlavou a pak začala plakat. „Není to pravda, říkal samé blbosti. To on bil malou i mě. Bral mi peníze na automaty a drogy. Když jsem neposlechla, tak následovalo bití, vynucoval si i sex. Moc jsem se ho bála, protože hrozil, že jestli o tom někomu řeknu, tak zase dostanu,“ štkala.

Popsala, že sousedé z ubytovny u nich několikrát bouchali na dveře, když jak ona, tak i dcera při bití křičely a plakaly. „Proto pak nejdříve pustil hlasitou hudbu, aby nás nikdo neslyšel,“ dodala žena.

Matka obžalované odmítla vypovídat, další svědci by měli před soud předstoupit v následujících dnech. Není to však jisté. „Většině se nepodařilo doručit obsílku, takže snad budou předvedeni,“ vysvětlila soudkyně.