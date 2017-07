S léky kšeftoval teď už mrtvý kolega, hájil se doktor. Dostal jedenáct let

13:38 , aktualizováno 13:38

Krajský soud v Ostravě podruhé uzavřel případ prodeje léků na předpis, do kterého byli podle obžaloby zapleteni bývalý lékař ostravské věznice Antonín Strapina coby dodavatel léků a Vlastimil Hýža jako překupník. Strapina dostal jedenáct let, Hýža o rok méně. Lékaři nepomohlo ani to, že za vším podle něj byl jeho už mrtvý zaměstnanec.