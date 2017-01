Soud poslal tyrana dcery na 11 let za mříže, její matka dostala pět let

Spouštěčem agrese bylo třeba i to, když se dvouleté dítě pomočilo nebo pokálelo.

Dvojici hrozilo za týrání svěřené osoby a těžké ublížení na zdraví pět až dvanáct let vězení. Dvaadvacetiletý muž už byl od loňského roku ve vazbě, žena zůstala na svobodě.

Zlomeniny špatně srostly, kosti se musí opět zlomit Soud při jednání využil videopřenos s nyní už tříletou dívenkou. Vývoj holčičky je vinou špatné výchovy a týrání zpožděný, trpí syndromem týraného dítěte, například jen velmi málo a špatně mluví. Přesto ukázala, kde všude byla při útocích svých rodičů zraněna. Když se jí soud opakovaně ptal, kdo to způsobil, tak vždy řekla, že táta. Navíc podle znalkyně nebyly zlomeniny nijak léčeny, špatně srostly, což se projevuje v horší hybnosti. „Proto budou nutné reoperace, kdy dívence budou kosti opětovně zlomeny a narovnány, aby byla v pořádku,“ sdělila soudkyně.

Odsouzený navíc dostal souhrnný trest i za týrání družky, za které už loni v říjnu od Okresního soudu v Ostravě obdržel tři a půl roku. Podle zákonu na ochranu nezletilých obětí nelze zveřejnit jména i podoby odsouzených, protože podle rodičů lze určit její totožnost.

Muž se na místě vzdal odvolání, státní zástupkyně si na případné odvolání ponechala lhůtu. Odsouzená žena se vyjádřit nemohla, rozsudek byl vynesen v její nepřítomnosti.

Matka i bratranec obžalovaného zmizeli

Soudkyně nemá pochybnosti o mužově vině a nenašla žádnou polehčující okolnost. Ačkoliv své jednání popíral a vinu házel na družku, jeho protiprávní chování bylo prokázáno.

Zatímco matka a sestra sice u soudu vypovídat odmítly, tak u policejního výslechu popsaly dění v rodině, i to, jak muž bil družku i dcerku. Naproti tomu matka a bratranec obžalovaného odmítli hovořit i před kriminalisty. U soudu se už neobjevili, protože soudní obsílku nepřevzali a nepodařilo se je dohledat ani policii.

Muž má i přes nízký věk už pět záznamů v trestním rejstříku. Třikrát to byly majetkové prohřešky, ale v roce 2010 dostal dva a půl roku za ublížení na zdraví tehdejšímu spolubydlícímu na ubytovně. „„Obžalovaný má jednoduché myšlení a impulzivní i agresivní rysy. Znalci rovněž zjistili sklony k účelovému manipulování,“ uvedla soudkyně.

Žena dostala lehčí typ věznice

Soud se dlouho zabýval tím, jestli ženě udělit nejnižší možný nepodmíněný trest, tedy pět let, nebo využít výjimečné možnosti podmínky. Matka dívky se doznala k tomu, že dcerku jednou uhodila násadou od smetáku do ruky, čímž ji zlomila loketní kost.

Na jedné straně lze podle soudkyně pochopit, že ze svého násilnického druha měla strach. „Ale nebyla to záležitost několika dnů nebo týdnů, ale měsíců. A on často nebyl doma, takže holčičku například mohla umýt a převléci, což by po návratu jistě nepoznal,“ vysvětlila soudkyně.

Proto se soud rozhodl pro nepodmíněný trest, ale nikoliv do věznice s ostrahou, ale jen s dozorem. Díky tomu může mít více návštěv nebo snadnější případné přerušení trestu.

Měl jsem dávky pervitinu zdarma, tvrdil obžalovaný

Muž při dřívějším výslechu veškerou vinu hodil na svou o rok starší partnerku. On se prý o potomky staral, pravidelně vybíral popelnice, a i když užíval pervitin, dávky měl údajně zadarmo. „Výchovu dětí vůbec nezvládala, nic neušetřila,“ líčil. Dceru podle něj bila, když nebyl doma, ačkoliv mu slíbila, že tak neučiní.

Svou výpovědí ženu šokoval. S pláčem líčila, že vše je jen lež a ve skutečnosti to bylo naopak. Moc se ho prý bála, protože kdykoliv mu nebyla po vůli, dostala výprask. „Bral mi peníze z dávek na automaty i na pervitin. Dceři pravidelně ubližoval, když jsem se jí zastala, dostala jsem i já. Měla jsem z něj strach,“ uvedla.