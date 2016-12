Krnov odložil přípravu zóny. Nedohodl se s majitelem kvůli materiálu

Vedení města jej považuje za odpad, který se musí nechat ekologicky odstranit, na což vlastník podle magistrátu nepřistoupil.

„Vlastník argumentuje tím, že naše analýza nemusí být úplně věrohodná, a domnívá se, že recyklát je v pořádku a dá se použít ve stavebnictví. My jsme ale byli vícekrát upozorňováni, že město jako instituce nemůže vědomě nakupovat odpad, protože bychom se dostali do rozporu se zákonem. A to je důvod, proč jsme se dostali do slepé uličky,“ uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Město tak od koupě na prosincovém zasedání zastupitelstva ustoupilo. „Přestože jsme v zastupitelstvu projednávání koupě tohoto pozemku zastavili, nevzdáváme se dalšího jednání. Budeme se snažit i v roce 2017 vlastníka přesvědčit, aby recyklát odvezl na patřičný typ skládky a jednání mohla být obnovena,“ dodal Brunclík.

Město chtělo pozemek odkoupit, aby mohlo rozhodovat, k jakému využití bude přestavba území postupnými kroky směřovat.

„Mělo by možnost vývoj přestavby území kontrolovat, vybírat vhodné záměry a investory. Má také větší šance než soukromý vlastník získat evropské dotace na sanace kontaminovaných lokalit,“ uzavřela mluvčí krnovské radnice Dita Círová.