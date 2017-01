Nadšenec během roku tisíckrát zdolal Lysou horu, šel i osmkrát denně

Když zrovna tento strážník frýdecko-místecké městské policie nebyl v práci a měl volno, okamžitě vyrazil do Beskyd. Na Lysou horu chodil takřka denně – a nikdy ne pouze jednou.

„Všechno to začalo tím, když Libor Uher vytvořil projekt LH 365. Koupil jsem si čip a řekl si, že se budu snažit na Lysou horu chodit co nejvíce,“ vysvětlil Kuchař a dodal, že někdy na jaře vznikla rivalita mezi ním a Jánem Čupou, který je známý tím, že chodí na Lysou horu svlečený do půl těla (podrobněji zde). Michal Kuchař ale už během prvních šesti měsíců vedl o více než sto výstupů.

Angína nebo zánět v uších? Ani to Kuchaře nezastavilo

„Věděl jsem, že to takovým tempem nepůjde pořád. Jeden kamarád mi ale poradil, abych chodil dvakrát až třikrát denně a pokračoval podle toho, co to se mnou udělá,“ popsal Kuchař s tím, že nejintenzivněji stoupal na Lysou počátkem roku, když trénoval na čtyřiadvacetihodinový vytrvalostní závod. „Tehdy jsem zvládl osm výstupů. I to mi pomohlo.“

Ve druhé polovině roku pak Kuchař už závodil především sám se sebou a s vlastním tělem. „Někdy to jednoduše nešlo. Tělo zkrátka nemohlo, takže mnohé výstupy skutečně bolely,“ přiznal. „Abych takového výsledku dosáhl, musel jsem mnohdy jít, i když jsem byl nemocný. Šel jsem tak i s angínou nebo když jsem měl zánět v uších. To jsem si do nich dal česnek a šel.“

Kuchařova „posedlost“ se podepsala i na jeho postavě, když v prvních šesti měsících shodil dvacet kilo. Později se mu podařilo pár kilogramů nabrat. „Kluci mi říkali, že mám ohromný výdej, tak musím vyloženě žrát. Maso, pomeranče... V tomto ohledu mi ohromně pomohla mamka, která je výborná kuchařka,“ popsal. „Taťka mi zase půjčil auto. V počátku jsem totiž jezdil pod kopec vlakem, a tak by to celý rok nešlo.“

Tisícovka padla na Silvestra

Jubilejní tisící výstup si Kuchař naplánoval stylově na Silvestra a společně s ním se na Lysou vydala i skupina jeho kamarádů, kteří jej převlékli do kostýmu krále. Cestou na vrchol pak skandovali Ať žije král!

„Je příjemné, že si to taky užili. Mnozí z nich mají přes tři stovky výstupů, což je obdivuhodné. Jsem ale rád, že už to skončilo, protože za celý rok jsem hrozně unavený,“ přiznal Kuchař s tím, že v roce 2017 bude chodit na Lysou už stejně jako v předešlých letech, tedy kolem sta výstupů. „Za žádnými rekordy už se honit nebudu.“