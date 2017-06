Lanová svodidla pryč. Silnice smrti D48 se za čtyři roky změní

Už tento měsíc začne rekonstrukce zhruba osmnácti kilometrů mezi nájezdem od Rybí, obce u Nového Jičína, po Rychaltice, místní část Hukvald na Frýdecko-Místecku. Požadavky na dálnici v tomto úseku splňuje jen část okolo Příbora.

Za čtyři roky stavebníci silnici zejména rozšíří a dosavadní lanová svodidla nahradí obvyklý středový pás.

„Silnice mezi Rybím a Rychalticemi se stane směrově děleným čtyřpruhem a bude odpovídat už hotovým úsekům mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem či části u Příbora,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Silnice vznikla na přelomu 70. a 80. let minulého století, a to původně jako v každém směru jednopruhová pro denní přejezd dvaceti tisíc automobilů. S rostoucím počtem vozů byly vytvořeny dva pruhy, jenže nyní trasou projede denně nad třicet tisíc aut, z nichž velkou část tvoří kamiony směřující do a z Polska.

V letech 2000 a 2001 zemřeli při nehodách vždy čtyři lidé

Mnoho let silnice platila za jednu z nejvíce nebezpečných v Moravskoslezském kraji. Ne nadarmo dostala označení silnice smrti. Spojení vysokých rychlostí s přejetím do protisměru často vyústilo v řadu tragických nehod.

Například v roce 2000 a 2001 se tam staly nehody, při kterých pokaždé zemřeli čtyři lidé. Po protestech nakonec silničáři v listopadu 2002 natáhli mezi Novým Jičínem a Příborem lanová svodidla.

Tragických nehod značně ubylo, přesto ocelová lana situaci zcela nevyřešila. „Omezení pruhů je tak značné a nevyhovuje klasickému silničnímu uspořádání, navíc lanová svodidla nedovolují provádět běžné opravy ani údržbu tak, jak je to zapotřebí u tohoto typu silnice,“ upozornil mluvčí ŘSD.

Lanová svodidla nepovažuje za ideální ani Dalimil Frič z ostravského Centra bezpečné jízdy Libros.

„Zaplaťpánbůh, že tam lana už nebudou. Zdaleka nebyla ideální, v některých případech až nebezpečná,“ konstatoval.

Kudy povedou objížďky, není zatím jasné

Potřebná rekonstrukce silnice se mnoho let odkládala. Ale teď v červnu konečně začne. A potrvá čtyři roky. Silnice se automobilům nejspíše zavře až příští rok.

„Podrobný harmonogram prací zhotovitel ještě zpracovává. Jeho záměrem je připravit si staveniště zajištěním přeložek inženýrských sítí a dobudováním doprovodné komunikace, aby od příštího roku zahájil samotnou přestavbu D48,“ potvrdil Studecký.

Dodal, že se ŘSD bude snažit tranzitní dopravu svést na D1. Jenže i tak pojedou po D48 tisíce automobilů. Lidé z obcí podél opravované trasy se obávají, aby kolony nejezdily právě okolo jejich domů.

„Ještě budeme mít s ŘSD a zhotovitelem jednání, ale je jasné, že se nás to nějakým způsobem dotkne. Lidé se už na to ptají. Doufáme, že se to vyřeší ke spokojenosti všech,“ poznamenala starostka Libhoště Helena Šimíčková.

Její kolegyně Marie Janečková z Rybí, obce jen přes silnici, problém vnímá podobně. „Rozhodně nějaké dopravní kalamity v obci nechceme. Naopak se těšíme na to, že po zprovoznění opraveného úseku u nás přejezdů aut ubude.“

Stavební ruch je zatím viditelný jen v Rychalticích, kde vozy dosud objížděly pozemek patřící rodině z blízkého domu. Po několika letech soudních sporů byl totiž pozemek uvolněn pro pokračování modernizované silnice.