Konec snů o lanovce na Lysou horu, kraj dává přednost Čantoryji a Pradědu

„Hlasy odpůrců výstavby lanovky z řad odborné i laické veřejnosti jsou silné a nemá smysl jít proti takovému tlaku,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS).

Osobně je o vhodnosti lanovky na Lysou horu přesvědčen. „S největší pravděpodobností se toho nedožiju, ale davy turistů, které dělají z Lysé hory beskydský Václavák, se stejně budou muset nějak řešit,“ řekl 48letý politik.

Vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy Františka Jaskulu rozhodnutí kraje potěšilo. „Vrchol Lysé hory je prostorově malý kopec, na rozptýlení návštěvníků je tam málo místa. Další nárůst lidí by znamenal více problémů, například co s odpadem.“

Nýdek je na lanovku připravený

Kraj však zdaleka nezavrhl všechny plány na výstavbu lanovek. Nyní se chce zaměřit zejména na kabinkové spojení mezi Nýdkem a Velkou Čantoryjí na Těšínsku. První lidé by se podle plánů měli na vrchol na česko-polském pomezí svézt za šest až osm let.

Letecký pohled na hřeben Velké Čantoryje a její vrchol.

Lanovka by začínala pod bývalými skokanskými můstky, pokračovala k přestupní stanici v lokalitě zvané Zakámen a končila u staré chaty na Čantoryji. Ta stojí mimo území CHKO Beskydy.

„Jsme připraveni,“ konstatoval starosta Nýdku Jan Konečný (nez.). Obec má pět let souhlasné územní rozhodnutí ministerstva životního prostředí, kterému však v říjnu končí platnost. „Požádali jsme o jeho prodloužení,“ dodal starosta.

Polská lanovka? Nevadí

Krajští radní nyní Nýdku schválili dotaci téměř půl milionu korun na aktualizaci projektu, hlasovat o ní budou ještě krajští zastupitelé.

Pro starostu není závažným problémem ani to, že na stejný vrchol vede lanovka z polské Ustroně, asi dvacet kilometrů od Nýdku.

„Polská lanovka končí asi osm set metrů od rozhledny, naše by končila na druhé straně asi stejně daleko. Zatímco polskou lanovku spíše využijí lyžaři kvůli tamní sjezdovce, my bychom mohli vyvážet naše turisty a běžkaře,“ vysvětlil starosta.

Kraj chce jednat s ministerstvem

Krajský náměstek Unucka upozornil na sto podmínek, kterými ministerstvo životního prostředí podmínilo svůj souhlas.

Lanovka by mohla zkrátit cestu i na Praděd.

„Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak lanovka se postavit může, ale nesmí se na ní vozit lidi,“ povzdychl si. Podmínky například zakazují využívání horských kol nebo výstavbu dalších staveb, například sjezdovky. Kraj proto chce s ministerstvem dále jednat.

Ve stadiu úvah zatím zůstává lanovka z Malé Morávky-Karlova na Ovčárnu, středisko pod vrcholem Pradědu. „Kdo jednou viděl auty ucpanou Karlovu Studánku, musí uznat, že lanovka by byla mnohem lepším řešením,“ poukázal Unucka.

Lanovka na Praděd zatím jen v úvahách

Starosta Malé Morávky Ondřej Holub (nez.) by lanovku přivítal. „Jistě bychom kraji byli nápomocni, ale uvědomujeme si, jak složité by bylo lanovku prosadit,“ řekl. Zmínil, že trasa by vedla přes nejpřísněji chráněnou národní přírodní rezervaci.

„Tuto myšlenku beru s velkou rezervou. Spíše bychom se měli zaměřit na zlepšení služeb pro stávající turisty, a ne tam přivážet další,“ reagoval šéf Správy CHKO Jeseníky Michal Servus.

Kraj nechce lanovky stavět ani provozovat. Po případném schválení úřady tuto možnost nabídne investorům. Například lanovka na Čantoryji by přišla na zhruba 300 milionů korun.