Po kolejích přijelo legionářské muzeum. Má poštu, kino i kovárnu

Soupravu v současnosti tvoří třináct zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce československých legionářů přepravovaly napříč Ruskem po transsibiřské magistrále v letech 1918–1920.

„Průjezd kolem světa domů do Československa si legionáři často museli vynutit tvrdým bojem,“ uvedl mluvčí Československé obce legionářské Miloš Borovička. U příležitosti stoletého výročí těchto událostí má Legiovlak do roku 2020 projet celou Českou republiku a zavítat i na Slovensko.

Při své zářijové zastávce v Ostravě chtějí organizátoři muzea na kolejích představit novinku. Je jím poslední vagon do kompletní soupravy. „Bude to luxusní vagon pro ubytování důstojníků. Jeho rekonstrukce byla nesmírně náročná a velké potíže nám dělalo sehnat správná kola. Ty už díky spolupracujícím organizacím máme,“ uvedl tajemník projektu Legie 100 Jiří Charfeitag.

Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejvíce přiblížily podrobnosti z legionářského života a jejich boje.

Jsou to kasárna na kolejích

Soupravy legionářských vlaků byly totiž prakticky kasárna na kolejích, kdy se legionáři museli postarat o vše sami a ještě v pohybu. „Kromě zmíněného důstojnického vozu jsme letos rozšířili muzeum o kinosál Osvětového odboru odbočky Československé národní rady na Rusi, v němž budeme promítat dobové dokumenty a filmy,“ říká Charfreitag.

Návštěvníci si dále mohou prohlédnout vagon polní pošty, nejspolehlivější prostředek komunikace na celé tehdejší Sibiři, zdravotní vůz, kovářský vagon s obráběcí dílnou, krejčovský či štábní vůz.

Způsob boje legionářů přibližuje improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby vyzbrojený dělem a kulomety,štábní vagon pro plánování operací či plošinové vozy s materiálem včetně obrněného automobilu Austin.

Každý návštěvník může na Legiovlaku zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka ve vagonu, který je označený jako Plukovní prodejna, dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i předměty z pozůstalostí.

To vše je k vidění od 2. do 15. září v Ostravě, od 16. do 22. září v Českém Těšíně a poslední zářijový týden v Opavě. Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma každý všední den od 8 do 18 hodin a o víkendech od 9 do 19 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem pro veřejnost bez objednávky začínají každý den od 13 hodin a opakují se v pravidelných hodinových intervalech.