Lékaři varují před agresivní plicní fibrózou, je nebezpečná jako rakovina

Na odhalení nemoci se tento týden poprvé zaměřují některé plicní ambulance v Moravskoslezském kraji.

„Jde o zákeřné onemocnění, které ročně zabíjí desítky lidí. Nejčastěji se vyskytuje u mužů ve věku nad 45 let,“ říká předsedkyně ambulantních pneumologů Ivana Čierná Peterová.

„Díky správné léčbě, která je v Česku dostupná posledních pět let, může pacient vzdorovat nemoci roky. Roste tak jeho šance, že se dočká transplantace plic,“ dodává.

Část pacientů mylně považuje příznaky za projev stárnutí

Řada lidí ale o své nemoci neví. Diagnózu obtížně poznávají i lékaři, projevy často zaměňují za chronickou obstrukční plicní nemoc, zápal plic či srdeční selhání. A to je hlavní důvod, proč se část odborných ambulancí v regionu letos poprvé připojuje ke Světovému týdnu idiopatické plicní fibrózy.

Dny otevřených dveří pro zájemce o vyšetření pořádají plicní oddělení novojičínské a dvou ostravských nemocnic i polikliniky MephaCentrum v Ostravě-Porubě.

„Velká část pacientů nepovažuje zpočátku pokašlávání a zadýchávání za příznak těžké nemoci, ale za projev stárnutí, ztrátu kondice či následek kouření. Proto oddalují návštěvu lékaře. Včasná diagnostika je přitom zásadní,“ vysvětluje Jana Kociánová, plicní lékařka MephaCentra, kam mohou zájemci přijít od pondělí do pátku v době od 7:00 do 11:00 hodin.

Při podezření na závažnější onemocnění podrobnější vyšetření

Do Nového Jičína lze jít celý týden v čase od 7:30 do 12:30 hodin a do pavilonu A Vítkovické nemocnice denně od 8:00 do 14:00 hodin. V ostravské městské nemocnici mají v týdnu přednost objednaní pacienti, ostatní musí déle čekat – jiné to bude pouze ve čtvrtek od 12:00 do 15:00 hodin.

„V ambulancích pacienti sdělí své potíže. Zdravotníci jim zrentgenují hrudník a změří nasycení krve kyslíkem, případně udělají spirometrii. Lékař stav posoudí a v případě podezření na plicní onemocnění objedná pacienta k podrobnějšímu vyšetření,“ popisuje vyšetření doktorka Čierná Peterová.