Moravskoslezský kraj požádá stát o pomoc při odstranění kalů z Vratimova

„Předložíme projektový námět do připravované výzvy Státního fondu životního prostředí. Pokud jej přijmou, podáme žádost o poskytnutí podpory,“ popsala přípravy náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. Podle ní by se tak materiál mohl odvézt a ekologicky spálit do roku 2018.



Skutečnost, že by o dotaci oficiálně požádal kraj, vítá starostka Vratimova Dagmar Hrudová.

„Jsem ráda, že vedení kraje změnilo dřívější postoj a rozhodlo se převzít iniciativu. Původně se totiž uvažovalo, že o dotaci máme požádat sami. To bychom ale nezvládli, neznáme potřebné náležitosti,“ vysvětluje starostka.

Kraj přislíbil i finanční pomoc, chce se však na dalších příspěvcích domluvit s Ostravou i Vratimovem. Státní peníze totiž zřejmě nepokryjí všechny náklady.

„Uvidíme, jakou částku bude ještě nutné doplatit. Stále ale zastáváme názor, že za navezené palivo nejsme zodpovědní my, ale soukromý vlastník, potažmo stát. Takže nehodláme platit za chyby jiných. Máme úvěr na kanalizaci a zadlužit se více nemůžeme, “ dodala starostka. Likvidace paliva by podle odhadů měla vyjít nejméně na 33 milionů korun.