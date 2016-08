Likvidace lagun se potáhne deset let a bude stát miliardy

Jen zahájení dalšího odtěžování ropných kalů se pravděpodobně posune o rok. Zakázku sice už před časem vyhrála firma AVE CZ, s prací ale hned tak nezačne. Nemůže. Po stížnostech lidí na zápach a hluk při předchozí likvidaci kalů se totiž ministerstvo životního prostředí rozhodlo požadovat vypracování nové studie vlivu na životní prostředí. A to potrvá.

I kdyby výsledky nakonec dopadly dobře, definitivního zániku ropných lagun se Ostrava nedočká dříve než za nějakých deset, nebo spíš dvanáct let. A to kvůli časově, finančně i technologicky náročné sanaci kontaminované zeminy v lagunách.

„Z původně devatenácti posuzovaných variant sanace zeminy zůstaly tři. Každou popisuje podrobnější studie. My jsme jednoznačně podpořili variantu, která počítá s kompletním vyčištěním zeminy, i když je nejdražší a práce potrvají dlouho,“ říká primátor Ostravy Tomáš Macura.

Které ze tří řešení nakonec stát zvolí, o tom budou rozhodovat především ministři životního prostředí a financí. První varianta počítá se zapouzdřením lagun, tedy s bezpečným zakonzervováním znečištěné zeminy. Stálo by to 1,2 miliardy korun a trvalo 7,5 roku.

Druhá varianta je podobná, počítá však navíc s chemickou stabilizací kontaminované zeminy. Práce by v tom případě stály 1,5 miliardy a trvaly 10 let. Jedině třetí varianta počítá s kompletním vyčištěním zeminy metodou termické desorpce. Práce by trvaly také deset let, ale cena by se vyšplhala na 2,3 miliardy.

„Věřím, že zvítězí varianta s dekontaminací, která je pro Ostravany jediná přijatelná,“ říká primátor. „Pokud vláda rozhodne do konce letošního roku, bude muset vypsat výběrové řízení na dodavatele. Zakázka to bude složitá, takže zahájení prací přichází podle mě v úvahu nejdříve začátkem přespříštího roku,“ dodal.