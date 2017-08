Přístřešky MHD budou osvětlené a hlídané kamerami, plánuje radní Semerák

Snad nikdy v minulosti se o Dopravním podniku Ostrava (DPO) nemluvilo a nepsalo v médiích tak často jako v posledních dvou letech. A není to jen o negativních jevech, jako jsou dopravní nehody či potyčky pasažérů s revizory i jinými cestujícími, ale také o novinkách, které dopravce zavedl či spolu s radním pro dopravu Lukášem Semerákem teprve plánuje.

Od doby, kdy jste radním pro dopravu, změnil DPO řadu věcí. Umožnil hradit jízdné ve vozech bezkontaktní platební kartou, zlepšil úklid i bezpečnost, čeká na švýcarské tramvaje s klimatizací, zavádí připojení wi-fi na frekventovaných zastávkách. Co z toho vás nejvíc těší?

Platby kartou jsou úspěšné, ale vymyslel je už přede mnou KODIS. Já jsem ve funkci necelé dva roky, ředitel DPO Daniel Morys rok. Společně jsme zavedli řadu změn. Velkou radost mám ze švýcarských tramvají, které očekáváme v první polovině příštího roku. Ale to, co mě těší nejvíc, se dá těžko popsat, protože to není vidět. Jde o změnu myšlení managementu DPO a jejich upřímnou radost z toho, že se město nyní o podnik opravdu zajímá.

Jak se to projevuje?

V celé řadě drobností. Například když jsem nastoupil do funkce, chtěl jsem, ať častěji uklízejí tramvaje. Čistily se totiž jen v noci. Takže když někdo ráno potřísnil sedadlo, zůstalo špinavé až do 22 hodin. Když jsem jim to tehdy vytkl, první reakce byla, že tam budou lepit pásky s označením nesedat. Dnes vše funguje jinak. Když sedačka nejde vyčistit, žádá řidič výměnu vozu. Kromě toho vznikly dvě nové čety, které na obratištích na Hranečníku a Vřesinské uklízejí tramvaje i mezi desátou až čtrnáctou hodinou. Zametají a sbírají odpadky, které uvnitř vyhodí cestující. Intenzivněji už se vozy myjí také zvenčí. A všichni jsou spokojení.

Čistší a bezpečnější MHD, to jsou dva ze slibů, které jste dali s ředitelem už loni. Co dál jste v tomto směru udělali nebo chystáte?

Je toho hodně. Například bezpečnost řešíme tím, že ve vozech už jsou desítky kamer a na problémových linkách jezdí nově zřízení asistenti přepravy, kteří dohlížejí na pořádek. Nerozdávají pokuty, ale do vozů nepouštějí lidi bez jízdenky, opilé nebo špinavé. Osvědčili se tak, že právě přijímáme nové. Chceme jich mít několik desítek. Třeba při festivalu Colours of Ostrava jsme jejich počet zdvojnásobili a tím předešli krádežím. Těší mě, že lidé z DPO s tím přišli sami. Už jsem nemusel nic říkat.

A s čistotou už nebude nic?

Rozhodně je toho víc, než jsem zmínil. Řidičům trolejbusů i autobusů se vrátily smetáky a kýble. Dostávají příplatky za to, že na konečné své vozy uklidí. A zdaleka nejde jen o vozy. Řešíme také úklid zastávek, košů, přístřešků či kolejiště.

A v tom je nějaký problém?

Sám se nestačím divit, kolik. Zjistil jsem třeba, že DPO měl sice oprávnění drážního úřadu, ale chyběl mu stroj na vymetání prachu z kolejiště. Stará avia více prášila, než čistila. Koupili jsme proto nedávno nový mercedes a dohodli smysluplný harmonogram čištění, aby už se nestávalo, že na vyčištěné koleje se nahrne prach ze silnic a na vyčištěné cesty prach z chodníků. Nový stroj je tak výkonný, že nesmí jet naplno, protože by vysával i asfalt.

Takže kolejiště vyřešeno, a dál?

Čím chcete začít? Před pár týdny jsem jel kolem terminálu Hranečník a všiml jsem si špinavých stříšek nad zastávkami. Volal jsem proto do DPO a žádal, ať je vyčistí. Řekli, že je má na starost Slezská Ostrava. Volal jsem tedy na radnici, ale tam řekli, že stříšky patří DPO. Ukázalo se, že jedna část patří obvodu a druhá DPO, ale od spuštění terminálu do provozu v únoru loňského roku je nikdo nečistil. A aby toho nebylo málo, tak stříšky jsou ve tvaru obráceného písmene V a jsou tak blízko trolejím, že nelze použít plošinu.

Takže stříšky nelze čistit?

Ale ano. Domluvili jsme se nakonec, že DPO se o to postará. Ale právě kvůli řadě dalších problémů s čistotou i bezpečností bych chtěl pod město postupně převzít přístřešky na zastávkách MHD, které patří obvodům, a svěřit je do péče společnosti Ostravské komunikace.

Proč by se měla o přístřešky starat zrovna tahle městská firma?

Dnes jsou mnohé přístřešky špinavé, tmavé a páchnou močí. Když prší, lidé stojí na hraně přístřešku, ale nikdo nechce být uvnitř. Mým cílem jsou čisté a osvětlené přístřešky, ideálně vybavené kamerami. Potíž je ale se zaváděním elektřiny. Proto je chci svěřit Ostravským komunikacím, které se starají o veřejné osvětlení. Nesmí sice proud přeprodávat, ale mohou vybudovat nová světla ve svěřeném majetku.

Jaké další novinky plánujete?

Už několik týdnů se instaluje první mezikolejový absorbér v centru města v úseku od Frýdlantských mostů ke Karolině. Mezi koleje pokládá firma nasákavý materiál, který bude porostlý rozchodníkem. Podobné opatření k utlumení hluku z provozu tramvají plánujeme také v Ostravě-Jihu. Do konce roku vybudujeme v Místecké ulici u zastávky Moravská dvě protihlukové clony. Také budou porostlé zelení, ale půjdou do výšky zhruba metru.

Lukáš Semerák Vystudovaný právník, podniká. Rodákovi z Havířova je 45 let. Je ženatý, otec dvou synů.

V listopadu roku 2015 se lídr a zakladatel hnutí Ostravak z Moravské Ostravy stal neuvolněným radním pro dopravu v Ostravě. „Mým cílem je zatraktivnit městskou hromadnou dopravu a zvýšit počet cestujících,“ řekl po nástupu do funkce.

To ocení hlavně tamní domkaři, ale co větší projekty?

Chtěl bych lidi postupně naučit přesedat z aut a cestovat do centra města tramvají. I proto se snažíme stále zvyšovat komfort cestování MHD a proto se nyní zabývám plány na vytvoření sítě parkovišť typu „park and ride“, kde lidé za zvýhodněných podmínek zaparkují na hlídaných místech a snadno přestoupí na tramvaj. Taková parkoviště by měla v blízké budoucnosti vznikat nejen u současných přestupních terminálů, ale i na dalších příjezdových cestách do města. Například na Rudné ulici nebo v Dolní oblasti Vítkovic.

Myslela jsem spíš novinky typu nové tramvajové trati či bezplatné dopravy dětí do 15 let, o kterých teď lidé hodně diskutují.

O plánech na výstavbu tramvajové trati v Porubě a Pustkovci budeme diskutovat se zastupiteli i občany obou obvodů na podzim, až budou hotové konkrétní návrhy, které teď chystají projektanti. Osobně asi podpořím variantu tratě, která povede přes ulici 17. listopadu. Varianta, která vede po ulici B. Nikodema, mi přijde dost problematická.

A návrh komunistů na cestování školáků zdarma podpoříte?

Zatím jsme o tom s kolegy radními nejednali. Ale až budeme, návrh nepodpořím. A dokud budu ve funkci, nevidím reálně, že by něco takového mohlo projít.

Proč?

Nevidím v tom žádný smysl. Jsem připravený se o tom bavit, pokud mi někdo smysluplně vyargumentuje, co to komu přinese.

Do redakce přišly na to téma protichůdné názory. Část lidí je proti bezplatné dopravě, jiní rodiče včetně mimoostravských říkají, že by jim to pomohlo při cestování dětí do kroužků.

Dnes platí školáci za pětiměsíční síťovku po celé Ostravě 553 korun, to znamená 110 korun měsíčně. To přece není pro rodinný rozpočet žádná zátěž. Pro kuřáky je to přibližně cena jedné krabičky cigaret.

Město by za to muselo platit asi 25 milionů korun ročně. Opravdu nestojí za to věnovat ty peníze školákům?

Ekonomicky to není problém. Když se zastupitelé rozhodnou, může být MHD zdarma pro všechny. Ale já tvrdím, že co je zadarmo, toho si lidé neváží. A jestliže chceme v Ostravě zvyšovat komfort městské dopravy a počty cestujících, nemůžeme z ní dělat „socku“. Proto říkám, že než věnovat 25 milionů na bezplatnou dopravu dětí, raději ty peníze investujme do věcí, které přinesou prospěch všem – především do dalšího zlepšování podmínek pro cestující, ale také zaměstnance.