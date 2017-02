Není to žádné bonzáctví, hájí občanské hlídky zástupce ostravského obvodu

Jedni v něm vidí bonzáctví a donášení, tedy praktiky spojené s minulým režimem, jiní projekt ministerstva vnitra nazvaný Bezpečnostní dobrovolník vítají. O peníze na takzvané občanské hlídky mohly radnice žádat do konce ledna.

„Obdrželi jsme zatím pět žádostí o dotaci v hodnotě 374 820 korun. Předpokládáme, že bude vyhlášeno druhé kolo žádostí o dotace,“ sdělil Ondřej Krátoška z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Jenže část vedení radnic se už dříve v anketě MF DNES k projektu vyjádřila spíše negativně. „Nápadně to připomíná pomocníky stráže SNB, tedy spíše jakési práskače z lidu. Opravdu nemusíme mít vše,“ řekl už dříve senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera.

Projekt má však i zastánce. Opakovaně chce peníze z ministerstva využít ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky. S projektem už mají zkušenosti z loňska a letos by chtěly pokračovat. Zpočátku se přitom zdálo, že peníze určené na nákup vybavení a zaplacení koordinátora projektu pošle obvod zpátky. „Nepodařilo se nám sehnat dostatek dobrovolníků z řad veřejnosti,“ uvedl místostarosta Patrik Hujdus.

Pak ale jeden ze strážníků přišel s nápadem oslovit školu, která připravuje studenty na práci v bezpečnostních složkách.

„Pro nás to byla vítaná příležitost vyzkoušet si teoreticky nabyté informace přímo v terénu,“ vysvětluje Ladislav Svoboda, jenž je učitelem na Střední škole ochrany osob a majetku v Karviné. Vedení této školy nabídku obvodu přijalo.

Místo obyvatel, kteří o projekt nejevili zájem, tak loni v listopadu do ulic vyrazilo celkem 26 studentů. Dva měsíce hlídali přechody pro chodce u škol nebo dohlíželi na to, jestli nedochází k šikaně.

„Přišlo mi, že lidé, kteří se o projektu negativně vyjadřovali, si jej pořádně nepřečetli. Je jasné, že kdyby se před školou děti mlátily na krev, tak hlídka zavolá strážníky. To by však udělal každý člověk a nešlo by o žádné bonzáctví,“ myslí si místostarosta.

Nehlásili konkrétní provinilce, ale problém

Kromě dohledu u škol měli dobrovolníci za úkol hlásit vznik černých skládek nebo hlídat, zda někde nejsou pohozené injekční stříkačky. Pokud by pak narazili na někoho, kdo porušoval zákaz pití alkoholu na veřejnosti, měli informovat strážníky.

Ani to místostarosta nevnímá jako problém. „Kdybych viděl, že by někdo ve velkém popíjel alkohol na veřejnosti a byl hlučný, tak to jako občan hlásím taky.“ Takový případ ale dobrovolníci během svého působení v ulicích nehlásili.

Co nemohou bezpečnostní dobrovolníci požadovat prokázání totožnosti osob



požadovat vysvětlení



vykonávat osobní prohlídku



vstupovat bez svolení oprávněného uživatele do bytových nebo nebytových prostor, případně na pozemky



vykázat osoby z místa



přikázat osobám, aby setrvaly na místě

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky

„Upozornili nás například na poničené značky nebo díry v silnici. Nehlásili konkrétní provinilce, ale problém, který by mohl ublížit,“ hájí projekt místostarosta.

Ve dnech, kdy teploty spadly pod bod mrazu a studenti nemohli být delší dobu venku, pak na základě dohody radnice s podnikateli postávali v různých prodejnách.

„Jejich přítomnost sloužila hlavně preventivně. Pokud je tam viděl potenciální zloděj, své jednání si rozmyslel. Nedlouho poté, co projekt skončil, dva zloději vykradli jednu z prodejen, kde dobrovolníci dříve působili,“ podotkl Hujdus.

Se zapojením do projektu souhlasili studenti i jejich rodiče. „Žádnou negativní odezvu z řad studentů nebo rodičů jsme nezaznamenali, ba naopak. Rodiče se vyjadřovali pochvalně o tom, že si mohou děti vyzkoušet tu práci,“ uvedl učitel Ladislav Svoboda.

Pozitivně podle místostarosty reagovali i obyvatelé obvodu. „Proto chceme v projektu letos pokračovat a věříme, že už se do něj zapojí i místní. Nicméně chceme pokračovat ve spolupráci s karvinskou školou.“ Dobrovolníci by se do ulic obvodu mohli vrátit už někdy v dubnu.