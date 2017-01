Matice slezská musí platit kvůli staré chybě nájem i doplatek za pozemky

Kdysi Matice slezská hájila zájmy Čechů v opavském Slezsku, kde bylo více než osmdesát procent obyvatel německé národnosti.



Vlastenci vybojovali i přes německé protesty české gymnázium, knihovnu i noviny. Ve své činnosti Matice slezská pokračovala i po roce 1918, kdy se německá většina jen těžko smiřovala s nově vzniklým Československem.

Není divu, že vzápětí po Mnichovu 1938 a přičlenění Opavska do Říše nacisté Matici zakázali. A po roce 1948 i komunisté.

„Je smutné, že nyní máme problém právě s českým státem. Je nám to líto,“ povzdychla si předsedkyně Matice slezské Jana Novotná Galuszková.

Matice musí nově platit nájem za pozemky pod Matičním domem na Rybím trhu v Opavě, které s budovami koupila už na konci 19. století. „Vnímám to zatím jako totální prohru, když spolek musí platit za své pozemky,“ dodala Galuszková.

Nutno dodat, že za potíže si slezský spolek může částečně sám.



Na převod pozemků měli rok času

O co jde? V roce 1990 dostala Matice slezská zpět budovy, ne však pozemky. Ty připadly státu, ale ten je spolku vložil do trvalého úžívání. Jenže v roce 2000 se změnila legislativa a trvalé užívání bylo změněno na dočasnou bezplatnou výpůjčku. Matice slezská měla jako původní majitel pozemků rok na to, aby požádala o převod pozemků do vlastnictví. Ale nikdo to neudělal.

Významná historie Matičního domu v Opavě se začala psát v roce 1880, kdy se stal matičním sídlem.

„To byla naše fatální chyba,“ připustila Galuszková, ale hned spolek hájila: „Nikdo nás na tuto možnost neupozornil, nikdo s ničím neobeslal. Samozřejmě kdyby to některý z úřadů udělal, tak bychom o převod požádali.“

Poslanci výpůjčku dvakrát prodloužili. Potřetí už ne. A od 1. ledna 2015 byl Matici vyměřen roční nájem 90 tisíc korun. Matice se snažila verdikt zvrátit. Neúspěšně.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) podle Galuszkové navíc ještě vyměří dlužné nájemné od začátku roku 2015 ve výši přibližně 150 tisíc korun.

Matice využívá jen část budovy

Matice nyní shání peníze. „Musíme hodně šetřit. Ale jak, když teď nám například vypověděl službu kotel?“ ptá se Galuszková.

V Matičním domě jsou v nájmu například Pedagogicko-psychologická poradna, školní stravování i několik spolků. „Ale to nejsou komerční nájmy,“ podotkla Galuszková.

Mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka uvedl, že na jednání v lednu 2016 bylo dohodnuto, aby Matice slezská zaslala žádost o výpůjčku a k tomu dodala dokumenty dokládající, že činnost Matice je veřejným zájmem.

„Na základě posouzení těchto podkladů jsme však zjistili, že Matice využívá ke své činnosti jen nepatrnou část budovy a že zbylá část je dále přenechávaná do užívání třetím osobám, a to i za úplatu. V takovém případě zákon neumožňuje přenechat pozemky pod budovou do výpůjčky,“ vysvětlil Ležatka.

Opětovně zmínil i někdejší chybu Matice. „Tuto skutečnost bohužel nelze zpětně jakkoliv změnit,“ upozornil mluvčí úřadu. V kraji je podle něj více podobných případů, ale nikoliv v takovém rozsahu, jedná se například o zahrádky.