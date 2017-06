Malé strany v Moravskoslezském kraji nasazují lídry, chtějí pět procent

Většina stran se skromnějšími ambicemi už tak má do podzimních poslaneckých voleb hotové kandidátky, MF DNES po nedávném zmapování velkých stran proto oslovila i představitele menších uskupení.

Piráti: žádné překvapení, jedničkou Černohorský

Lídrem Pirátů se stal Lukáš Černohorský z Ostravy, 32letý projektový manažer. Není to žádné překvapení, stejnou jedničku měli Piráti už loni v krajských volbách a při posledním výběru poslanců před čtyřmi roky.

„Nyní jsem se rozhodoval hlavně kvůli času, protože pokud nejste profesionálním politikem, tak dělat volební kampaň při práci není jednoduché,“ řekl Černohorský, který v minulosti zhruba rok a tři čtvrtě vedl dokonce celou stranu Pirátů.

Volební lídři ČSSD – ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (definitivní potvrzení kandidátky o víkendu)

Hnutí ANO – hejtman Ivo Vondrák

KSČM – poslanec Leo Luzar

KDU-ČSL + STAN – poslankyně Pavla Golasowská

ODS – poslanec Zbyněk Stanjura

Piráti – projektový manažer firmy Landis+Gyr Lukáš Černohorský

Strana svobodných občanů – generální ředitel Czech Print Center Radomír Klein

TOP 09 – poslanec a starosta Bolatic na Opavsku Herbert Pavera

Zelení, SPD, SPO – dosud není rozhodnuto

„To byla také neplacená funkce, i když jsem si připadal, jako kdybych měl dva hlavní pracovní poměry,“ reagoval na dotaz, jestli pro něj bylo šéfování strany politickou školou.

Ačkoliv se volební výsledky Pirátů v Moravskoslezském kraji pohybují nejčastěji do tří procent, Černohorský pět procent nepovažuje na nereálnou metu.



„Musíme se dostat do novin a televizí, to je zásadní, sociální sítě jsou u nás samozřejmostí.“ Piráti žehrají na to, že jejich největšími sympatizanty jsou mladí lidé, kteří k volbám příliš nechodí. „Pak ale o nich rozhodují starší voliči. Mladí by sami měli tvořit svou budoucnost, pak budeme mít více šancí,“ vysvětlil Černohorský.

Dvojkou Pirátů se stal ostravský programátor Ondřej Polanský a trojkou příborský IT specialista Jiří Demel.

Svobodní: o lídru Kleinovi rozhodly primárky

Straníci a příznivci Strany svobodných občanů v primárním vnitrostranickém hlasování poslali na první místo kandidátky generálního ředitele společnosti Czech Print Center Radomíra Kleina.

Padesátiletý místopředseda Osadního výboru Veselí u Oder na Novojičínsku vedl Svobodné už loni v krajských volbách, přičemž strana se ledva dostala přes procento hlasů.

Klein nyní s rodinou pobývá na zahraniční dovolené, proto se k volebním vyhlídkám vyjádřil mluvčí Svobodných Martin Rumler. „To byly jen minulé volby nebo nějaké průzkumy. Jednoznačně chceme přejít pět procent,“ uvedl.

Rumler dodal, že voliči by měli přivítat hlavně navrhované daňové změny přinášející jak živnostníkům, tak i zaměstnancům navíc tisíce korun ročně. „Na to by lidé na Ostravsku s tamními ekonomickými problémy mohli hodně slyšet,“ poznamenal mluvčí strany.

Na druhou příčku kandidátky straníci zvolili jednatele ostravské soukromé společnosti Jiřího Zapletala a na třetí místo pak majitele IT firmy Vítězslava Stanovského z Krnova.

Zelení, SPD a SPO: jasno bude zřejmě v nejbližších týdnech

Strana zelených už sice také zná lídra kandidátky, ale zatím ho nezveřejní. „Od prvních dvou kandidátů ještě nemáme písemný souhlas, tak prosím vyčkejte. Hotovo bude tak do dvou týdnů,“ vysvětlil krajský místopředseda Zelených Pavel Kadlec. Na třetím místě kandidátky by měl figurovat místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka. „Naším cílem je pět procent a více,“ poznamenal Kadlec.

Strana přímé demokracie (SPD) a Strana práv občanů (SPO) na rozdíl od loňských krajských voleb postaví vlastní kandidátky. O jejich podobě se ještě jedná, konkrétní informace by měly být do konce června.

MF DNES opakovaně zaslala e-mailové dotazy také na několik adres strany Úsvit, zatím však bez reakce.