Menza v centru Ostravy končí, místo jídelny možná vznikne badatelna

„Menza dlouhodobě neprosperovala, jídlo nemělo dobrou pověst, snižovala se jeho pestrost, ceny rostly, ubýval počet strávníků a roční ztráty se dlouhodobě pohybovaly okolo milionu korun,“ popsal důvody zavření rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Nezájem studentů o zdejší obědy donutil vedení univerzity hledat náhradní řešení. Už od konce měsíce proto začnou v Kampusu Palace fungovat hned dvě restaurace pro studenty.

„Jídla zajišťují externí firmy, takže pro nás to představuje pouze dílčí provozní výdaje. Systém rezervací i placení zůstává úplně stejný, jak jsou studenti zvyklí, zato nabídka je bohatší a prostory modernější. Nově bude v nabídce například veganská nebo raw strava,“ uvedl mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník.

Palace: v jedné restauraci raw bar, ve druhé klasika

První restaurace bude právě veganský a raw bar, ve druhé se bude podávat i „klasické“ jídlo. Název této restaurace vybírají sami studenti na sociálních sítích.

„Počítáme s porcemi kolem 400 gramů, chystáme vegetariánské i bezlepkové varianty bez umělých glutamátů. Chceme také, aby naše restaurace byla místem pro setkávání a trávení volného času, studenti se sem mohou přijít učit nebo si dát drink,“ uvedl provozní restaurace Vladimír Lazový.

Poslední obědy se budou v prostorách menzy v Reální ulici vydávat do konce tohoto týdne. Pak se definitivně uzavře. K čemu bude následně bývalá jídelna sloužit, zatím není jisté. Jasné ovšem je, že bude nutná rekonstrukce.

Rekonstrukce přijde na více než milion

„Bude potřeba opravit vnitřní prostory, včetně toalet. Například by zde mohla vzniknout badatelna, kde by byla i kavárna, místo by tak sloužilo k setkávání studentů, kde by se mohli učit i posedět. Chceme tam mít reprezentativní prostor,“ zmínil Soustružník.

Rekonstrukce bude stát přes milion korun. „Finance na to univerzita vyčleněny nemá, takže budeme hledat dotační výzvy,“ uzavřel mluvčí univerzity.