Tři schránky, jeden radar. V Orlové se chystá ruleta pro řidiče

Na tři vytipovaná místa ve městě instalují dělníci speciální schránky, které budou vybaveny na to, aby do nich strážníci mohli dát radar na měření rychlosti. Schránky budou tři, ale radar jen jeden. Řidiči nebudou vědět, kde radar zrovna je, měli by tak přibrzdit ve všech zmíněných úsecích. Což je také záměrem.

Na radnici se dlouhá léta obracejí lidé se stížnostmi na chování bezohledných řidičů. „Často lidé zmiňovali, že řidiči v některých místech jeli v padesátce i stokilometrovou rychlostí. Například i tam, kde děti chodí ze školy,“ uvedla mluvčí města Nataša Cibulková.

To potvrzuje i ředitel orlovské městské policie Roman Galia. Ten navíc ze zkušenosti ví, že řidiči umí šlápnout na plyn ještě více.

„Dříve na vytipovaná místa dával odbor dopravy orientační radary. Nevěřili byste, jaké rekordy tam padaly. Rychlost 180 kilometrů v hodině pro některé nebyl problém. Třeba na Slezské, kde je přechod pro chodce a nepřehledná zatáčka,“ podotkl Galia.

Radar místo chytrého semaforu

Právě v ulici Slezské tak bude umístěna jedna ze schránek. S další se počítá v ulici Na Zátiší, kde si lidé stěžovali na to, že se jim kvůli rychle projíždějícím automobilům chvějí domky. Policisté tam snížili povolenou rychlost na 40 kilometrů v hodině, ale ani to nepomohlo. Třetí bude stát na výpadovce z Orlové ve směru na Karvinou, poblíž orlovské nemocnice.



V místě tamní osadní výbor v minulosti navrhoval zřízení takzvaného chytrého semaforu, na kterém naskočí červená v případě, že auto, které se k němu blíží, překročí povolenou rychlost.

„Nechtěli jsme ale jít touto cestou, protože časté zastavování a rozjíždění automobilů nepřispívá ekologii ve městě. Zvyšuje prašnost a hlučnost,“ vysvětlil starosta Tomáš Kuča.

To respektovali i zástupci osadního výboru. „Je pravda, že semafor by narušil plynulost dopravy. Po diskuzi ve výboru jsme s radarem souhlasili. Jsme vděčni i za toto řešení. Situace zde totiž nebyla dobrá, řidiči místem projížděli běžně devadesátkou. Přitom je poblíž učiliště plné mladých lidí,“ zdůraznil Petr Zářický z Osadního výboru Výhoda.

Šéf strážníků: Městská policie by neměla měřit

Jak často bude radar mezi jednotlivými schránkami kolovat, to zatím není jasné a ani by nebylo taktické to předem lidem prozradit. „I když my máme tu zkušenost, že i kdybychom to lidem řekli, tak si to ne všichni vezmou k srdci,“ popsal Galia.

Respektuje rozhodnutí města o chystajícím se měření, ačkoliv mu to není z principu zcela po chuti.

„Můj názor je, že městská policie nemá vůbec měřit. Myslím, že jsme zde na veřejný pořádek. Na druhou stranu ta místa, kde se bude měřit, byla dobře zvolena. Takže to není o tom, že bychom přivydělávali městské kase, ale že to zklidní situaci v nebezpečných úsecích,“ dodal šéf strážníků.

Investice do radaru a tří stanic by měla město vyjít na necelé dva miliony korun.