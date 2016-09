Migrace není moje téma pro krajské volby, ujišťuje Liana Janáčková

Pro jedny upřímná, pro jiné prostořeká. Další ji považují za političku, která bez obalu umí pojmenovat strasti občanů, někdy bývá označována za extremistku. „Fakt, že mi stále někdo podsouvá, že jsem rasistka, je těžce mimo mísu. To, že říkám pravdu, co se musí řešit, přeci není rasismus,“ říká Janáčková.

Jste starostkou a kandidujete jak do kraje, tak i do Senátu. Nehoníte těch politických zajíců nějak moc najednou?

Určitě není mou ambicí být hejtmankou, ale chci Nezávislé dovést do zastupitelstva. Volby určitě nevyhrajeme, ale rádi bychom se podíleli na vedení kraje.

Co když uspějete v obou volbách? Stíhala byste radnici, kraj i Senát?

Řešila bych to až po výsledku voleb. V minulosti jsem stíhala starostku a senátorku, a kdyby se k tomu přidalo krajské zastupitelstvo, tak by se vše dalo skloubit jen bez výborů, komisí a nějakých funkcí. Ale na takové uvažování je ještě brzy.

V Ostravě se už objevily billboardy s vaším portrétem. To si jako nezávislé hnutí můžete dovolit tak drahou kampaň?

Máme příspěvky za mandáty v krajském zastupitelstvu, a i když vidíte billboardy, tak kampaň rozhodně není přemrštěná.

Kolik tedy stojí?

Máme rozpočet pět set tisíc korun, což je myslím adekvátní. Většinu billboardů máme v Ostravě, ale pár jich stojí i jinde v kraji.

Na billboardech máte heslo Říkám, co si myslím. Nemělo by to být samozřejmostí?

No samozřejmě že mělo, ale já za svou politickou praxi toto heslo praktikuji pořád, kdežto někteří říkají věci jen před volbami a chtějí se zalíbit občanům. Já své názory říkám kontinuálně. Tím si sice občas pořádně zavařím, ale nevím, proč bych měla své názory tajit.

Pak jste třeba označována za extremistku srovnatelnou s Tomášem Vandasem a Martinem Konvičkou...

Konvička je blázen, doufám, že mě s ním nikdo nespojuje. Vandas někdy říká věci, pod které bych se podepsala. Dostala jsem se prý na seznam údajně největších rasistů a xenofobů v celé republice, ani nevím, kdo ho vytvořil. Dokonce prý doporučují, že nás mají lidé sledovat a bonzovat, to je strašné. Divím se, že někdo vytváří takové seznamy, to už tady před rokem 1989 bylo.

Liana Janáčková Narodila se 17. prosince 1953 v Ostravě. Vystudovala Vysoké učení technické v Brně, poté pracovala jako architektka.

Od roku 1990 je s přestávkou necelého roku starostkou ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Postupně byla členkou Občanského fóra, ODS, Strany svobodných občanů a Nezávislých. V letech 2004–2010 byla senátorkou za obvod č. 70 Ostrava-město. V krajských volbách v roce 2012 se za Nezávislé dostala do zastupitelstva. V minulosti vyvolala bouřlivé reakce, například když v 90. letech navrhla, že obvod přispěje Romům na letenku do Kanady, když vrátí dekret na byt.

Ale téma nepřizpůsobivých obyvatel, zvláště Romů, vás jistě stále zajímá. Ostatně na kandidátce máte nejvíce lidí z Ostravy a Karvinska, kde je tento problém nejtíživější. Z jiných regionů máte kandidátů jen poskrovnu.

Tato problematika nemá vliv na to, kolik kandidátů je z které oblasti. Náš kraj obecně má tyto problémy a určitě se jim chceme věnovat, ale je jedno, jestli to řeší zastupitel z Karviné, nebo z Bruntálu. A máme osobnosti i v Opavě a v Novém Jičíně.

Čtyřkou Nezávislých je váš místostarosta Patrik Hujdus. Nemáte obavy, že někdo označí kandidátku nezávislých za mariánskohorskou?

Rozhodně to není tak, že se jedna parta domluvila v hospodě, že postaví kandidátku. Patrik je velmi pracovitý. Přála bych si, pokud se do zastupitelstva dostaneme, tak ať i on, protože to je velmi schopný člověk. Vychovávám si ho i pro Mariánské Hory do budoucna.

Nedávno jste se vyjadřovala i k migraci. Myslíte si, že to je téma pro krajské volby?

Ježíš, to není moje téma pro krajské volby. Jistě jsem v minulosti říkala, že se s migrací musí něco dělat. Krajská témata jsou problémy kraje, nicméně migrace je téma celostátní. Neumím si však představit, že z tohoto kraje budou slušní lidé odcházet a bude se to doplňovat, řekněme, nekvalifikovanými lidmi, kterým by Praha dala umístěnku do Ostravy.

Jednání krajského zastupitelstva byla v posledních letech poměrně nudná, většinou všichni všechno schválili bez diskuse. To bylo vedení kraje tak dobré, nebo opozice tak neschopná?

Možná obojí je pravda. Nemůžu říct, že bych měla zásadní výtky k tomu, jak vedení kraje nyní fungovalo. My jsme opozici dělali tak, že jsme konzultovali problémy, které se řešily, a napomáhali řešení. Na rozdíl od ODS a KDU-ČSL jsme se zúčastňovali v komisích výběrových řízení, abychom si pohlídali jejich transparentnost. Myslím, že našich pět zastupitelů bylo aktivních.

Občas argumentujete, že ovzduší na Ostravsku není tak špatné, jak hlavně Praha tvrdí. Proč pak ale jinde říkáte, že jakmile to je možné, odjíždíte ze zamilované Ostravy na chatu do Jeseníků?

Ale to není kvůli ovzduší, jen také potřebuji relax. To máte těžké. Když jdu v sobotu nakoupit do Kauflandu a obrátí se na mě deset lidí se svými problémy, tak také chci mít nějaké soukromí. To není o tom, že bych ujížděla z Mariánek.

Byla jste členkou ODS, místopředsedkyní Strany svobodných občanů. Už jste se politicky ukotvila?

Nezávislost mi vyhovuje, vadí mi stranické mašinerie. Jsem stále pravicová, jen na radnici se člověk nevyhne tomu, aby byl sociální, a já myslím, že jsem velmi empatická. Takže určitě už zůstanu nezávislá.