Zeman kritizoval projekt turecké elektrárny, přislíbil čínskou investici

Prezident se při dopoledním setkání s krajskými zastupiteli opřel do majitele strojírenského koncernu Vítkovice Jana Světlíka a jedné z jeho firem, která se měla do elektrárny dodat technologie.

„Po OKD v kraji vyvstává další problém a tím je vítkovický koncern,“ podotkl Miloš Zeman. Elektrárna s názvem Yunus Emre společnosti Adularya se začala stavět v roce 2010. Česká exportní banka na ni půjčila a pojišťovna EGAP úvěr pojistila. Hlavním dodavatelem byla česká společnost Vítkovice Power Engineering (VPE).

Výstavba se postupně o rok a půl zpozdila, následně se vyskytlo hned několik problémů: ukázalo se, že spalovací kotel a hnědé uhlí, které se těží v nedalekém lomu, nejsou kompatibilní.

Češi a Turci se ale neshodnou, na čí straně je chyba - česká vláda si aktuálně nechává od expertů zanalyzovat, zda je problém v kvalitě dodávaného uhlí, nebo v konstrukci kotle. Navíc se Vítkovice Power Engineering dostaly loni do insolvence a od dostavby elektrárny ustoupily.

„Jenom absolutní blbec projektuje elektrárnu a neověří si, jaké uhlí tam chce spalovat. Nyní to možná budou muset zaplatit daňoví poplatníci a já doufám, že se část peněz vrátí. Kdo za to může, ať to také zaplatí,“ nebral si prezident servítky.

Pneumatikárnu u mošnovského letiště hejtman odmítl

Obyvatelům kraje Zeman přivezl zprávu, že by v regionu mohla brzy zakotvit továrna na výrobu pneumatik. Čínský výrobce by nabídl až 1500 pracovních míst.

Problém ale spočívá v tom, že Moravskoslezský kraj nemá podle všeho vhodné místo pro umístění takto velké továrny. Její umístění do Mošnova odmítl hejtman Ivo Vondrák.

„Už jen proto, že každý takový provoz zapáchá a nebyla by to dobrá vizitka pro mezinárodní letiště,“ podotkl.



Průmyslová zóna Barbora zase nesplňuje podmínky čínského investora. „Pneumatikárna potřebuje zhruba sto hektarových obdelníků a to v případě Barbory nelze splnit,“ řekl Vondrák.

Zeman na své cestě krajem v úterý navštíví ještě Větřkovice a Studénku. Ve středu zamíří do Nového Jičína a Českého Těšína. Ve čtvrtek pak zavítá do Hlučína a navštíví ostravskou firmu Temex.

První dáma, která jej doprovází, ohlásila návštěvu Domova Bílá Opava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, firmy Tonak v Novém Jičíně či vyhořelého dřevěného kostela v Třinci-Gutech.