Městečko miniatur se přestěhuje. Uvolní prostor výstavbě dvou fakult

Donedávna se zdálo, že vedení Ostravské univerzity i radní krajského města si notují nad projektem oživení Černé louky výstavbou fakulty umění a studentského kampusu. Dneska už je jasné, že stavět se bude o kousek dál.

Zastupitelé Ostravy totiž schválili záměr darovat Ostravské univerzitě až 3,2 hektaru městských pozemků mezi Divadlem Antonína Dvořáka a řekou Ostravicí.

„Ještě sice nemáme hotový znalecký posudek, ale jde o pozemky, jejichž hodnota se bude pohybovat okolo 100 milionů korun,“ řekl primátor města Tomáš Macura (ANO).

Zastupitelům vysvětloval, že univerzita požádala město o vytipování vhodných pozemků pro výstavbu dvou nových školních budov: fakulty umění a centra zdravého pohybu. Kromě toho požádala město také o pomoc s přípravou projektové dokumentace.

„Na výstavbu obou budov může univerzita získat dotace z částky 1,5 až 2 miliardy korun vyčleněné pro tři znevýhodněné kraje včetně Moravskoslezského. Fakulta umění je jedním z vlajkových projektů ve strategickém plánu rozvoje Moravskoslezského kraje, který projednává vláda,“ líčil Macura.

„Na financování projektové dokumentace by se ale mohly kromě města podílet i Moravskoslezský kraj a univerzita. Do červnového jednání zastupitelů proto připravíme trojstrannou smlouvu o financování projektové dokumentace a smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky,“ dodal primátor.

Podotkl, že univerzitu tlačí čas – má jen 13,5 měsíce na to, aby stihla vše potřebné včetně žádosti o stavební povolení, které musí předložit jako součást žádosti o dotace.

V Miniuni návštěvníci najdou 34 modelů významných budov

Šéf klubu opozičních zastupitelů za ČSSD Lumír Palyza se ale před hlasováním pozastavil nad osudem Miniuni, které stojí na pozemcích, jež chce město darovat univerzitě.

„Nemáme nic proti podpoře univerzit. Naopak, vítáme ji, zvlášť když mají vysoké školy šanci získat dotace z podpory pro regiony postižené nezaměstnaností. Zajímá nás ale, co se stane s areálem Miniuni, do kterého město investovalo desítky milionů korun. Byla by velká škoda přijít o tento projekt, který je Ostravany navštěvovaný a oblíbený,“ uvedl Palyza.

A připomněl, že jeho stranický kolega Kamil Bednář už před dvěma lety plánoval přestěhovat areál miniatur blíže ke Slezskoostravskému hradu.

Miniuni sousedí s areálem výstaviště Černá louka a Divadlem Antonína Dvořáka. Návštěvníci tam pod širým nebem najdou 34 modelů významných budov evropských měst, například Eiffelovu věž, ale také sedm starodávných divů světa postavených v měřítku 1:25.

Kolem největšího z jezírek proplouvá model lodě se jménem Stefan Bathory. Celý areál navíc křižují železniční tratě se zahradními vláčky v měřítku 1:22,5 a mini nástupištěm Ostrava-střed.

V roce 2014 tam vznikla nová expozice Po stopách železničáře s ukázkami historického drážního a signalizačního zařízení, kanceláře výpravčího, starých jízdních dokumentů, dobových uniforem a čepic a jiných exponátů.

Pro univerzitu bude výhodné, když budou fakulty blízko řeky

Náměstek primátora Radim Babinec (ANO) ujistil, že vedení města by o Miniuni nechtělo přijít. „Je zpracovaný plán na jeho přemístění. Stále platí původní návrh na jeho přemístění ke Slezskoostravskému hradu,“ uvedl. Opozici stačilo ujištění, že město o Miniuni nepřijde, a zastupitelé pak odhlasovali záměr darovat pozemky.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata minulý týden MF DNES řekl, že fakulta umění by se mu osobně víc líbila na Černé louce, ale je rád, že město vyšlo škole vstříc a rychle našlo vhodný prostor pro obě stavby, které budou stát asi miliardu.

Primátor Macura řekl, že vybírali asi z pěti lokalit, než našli vhodné pozemky pro umístění novostaveb. Podle něj by se na Černou louku obě nevešly. A pro univerzitu bude výhodné, když její nové fakulty budou u sebe, navíc blízko řeky. Výhodné to však bude i pro město.

„Pro tuto zapomenutou část Ostravy zatím nemáme jiné využití. Je to mrtvé území, jež potřebuje revitalizaci,“ netají Macura. „Pokud se ale uskuteční projekt univerzity, Miniuni se příští rok přestěhuje na louku pod Slezskoostravský hrad a zastavěný prostor za divadlem časem přirozeně propojí území Černé louky s Novou Karolinou,“ nastínil.